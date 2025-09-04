Οι ΗΠΑ θα δώσουν «στο κόστος» φάρμακο κατά του HIV σε μια σειρά χωρών

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα σχέδιο για την κυκλοφορία του φαρμάκου lenacapavir της Gilead «στο κόστος» σε χώρες με υψηλό ποσοστό HIV, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν δύο εκατομμύρια άτομα σε διάστημα τριών ετών.

Η εταιρεία θα προσφέρει το φάρμακο μακράς δράσης για την πρόληψη του HIV στο Global Fund και στο πρόγραμμα PEPFAR της κυβέρνησης των ΗΠΑ χωρίς κέρδος, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης και της εταιρείας σε συνέντευξη Τύπου.

Η Gilead Sciences και το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι είχαν οριστικοποιήσει τα σχέδια για την προμήθεια του φαρμάκου σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, παρά την απουσία χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Έκτακτης Ανάγκης του Προέδρου των ΗΠΑ για την Αντιμετώπιση του AIDS (PEPFAR), μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας επιδημίας HIV/AIDS.

Ο Τζέρεμι Λούιν, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την εξωτερική βοήθεια, τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την θρησκευτική ελευθερία, δεν αποκάλυψε το ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Η Gilead μας προσφέρει πολύ γενναιόδωρα ένα προϊόν χωρίς κόστος, οπότε δεν θα αποκαλύψουμε το ακριβές κόστος ανά δόση, αλλά τους είμαστε ευγνώμονες που το προσφέρουν σε μια τιμή που το καθιστά εφικτό. Η δέσμευση των ΗΠΑ είναι σημαντική», δήλωσε.

Το φάρμακο, το οποίο χορηγείται με δύο ενέσεις ετησίως, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις θηλάζουσες γυναίκες και τις έγκυες μητέρες, πρόσθεσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει συνάψει συμφωνίες με 12 χώρες που θα λάβουν δόσεις του φαρμάκου, αλλά δεν τις κατονομάζει προς το παρόν, είπε ο Λούιν.