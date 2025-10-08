ΗΠΑ: Στη «μαύρη λίστα» κινεζικές εταιρείες που προμηθεύουν εξαρτήματα drones σε Χούθι και Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι προσθέτουν 15 κινεζικές εταιρείες στον κατάλογο περιορισμένου εμπορίου τους, κατηγορώντας τις ότι διευκόλυναν την αγορά αμερικανικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τα οποία εντοπίστηκαν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από πληρεξούσιους του Ιράν, μεταξύ των οποίων οι Χούθι και η Χαμάς.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο, δέκα κινεζικές εταιρείες εντάχθηκαν στον λεγόμενο «Κατάλογο Οντοτήτων» του Υπουργείου Εμπορίου, επειδή συνέβαλαν στη διευκόλυνση της προμήθειας εξαρτημάτων για οπλισμένα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από φιλοϊρανικές οργανώσεις, όπως οι Χούθι της Υεμένης.

Πέντε ακόμη κινεζικές εταιρείες αναφέρθηκαν με βάση πληροφορίες ότι γύρω στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέκτησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που χρησιμοποιούνταν από ιρανικούς πληρεξούσιους, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς. Την ίδια ημέρα, οι Παλαιστίνιοι μαχητές εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Συνολικά, το Υπουργείο Εμπορίου προσέθεσε 29 νέες καταχωρίσεις στον κατάλογο, μεταξύ των οποίων εταιρείες με έδρα την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.