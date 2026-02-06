Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Πεκίνο ότι διεξήγαγε μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν σήμερα την Κίνα ότι πραγματοποίησε μυστικές πυρηνικές δοκιμές, αν και η Ουάσιγκτον εξέφρασε την επιθυμία να δει το Πεκίνο να συμμετάσχει σε μια αρχιτεκτονική ελέγχου των εξοπλισμών στο πλευρό της Ρωσίας.

«Σήμερα, μπορώ να αποκαλύψω ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει πως η Κίνα προχώρησε σε πυρηνικές δοκιμές», περιλαμβανομένων προετοιμασιών για δοκιμές ισχύος «πολλών εκατοντάδων τόνων», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο των εξοπλισμών, Τόμας ΝτιΝάνο, ενώπιον της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Κατηγόρησε τον κινεζικό στρατό ότι «επιδίωξε να αποκρύψει αυτές τις δοκιμές από τον υπόλοιπο κόσμο» χρησιμοποιώντας μια «μέθοδο που στοχεύει να μειώσει την αποτελεσματικότητα της σεισμικής επιτήρησης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα πραγματοποίησε μια πυρηνική δοκιμή αυτού του τύπου στις 22 Ιουνίου του 2020.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Νοέμβριο πως η Ρωσία και η Κίνα διεξήγαγαν πυρηνικές δοκιμές «όμως δεν μιλούν για αυτό», χωρίς εντούτοις να διευκρινίσει τη φύση τους, δηλώσεις που είχαν διαψευστεί από το Πεκίνο.