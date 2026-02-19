CNN, Telegraph

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν από το Σάββατο, σύμφωνα με ενημερώσεις που έλαβε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από ανώτερους αξιωματούχους, όπως αναφέρει ηTelegraph.

Η συγκέντρωση αμερικανικών αεροσκαφών και πλοίων στη Μέση Ανατολή αναμένεται να φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται για την έναρξη αεροπορικών επιδρομών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η κίνηση περιλαμβάνει την αποστολή περίπου 50 επιπλέον μαχητικών, δεξαμενόπλοιων ανεφοδιασμού και άλλων αεροσκαφών υποστήριξης.

Μια δεύτερη ομάδα κρούσης, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, αναμένεται επίσης να φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο εντός ημερών.

Ο συνδυασμός μαχητικών, υποστηρικτικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων θα μπορούσε να επιτρέψει στους Αμερικανούς να διεξάγουν συνεχείς αεροπορικές επιδρομές, εφόσον ο Τραμπ δώσει την εντολή. Παράλληλα, η ενίσχυση των επίγειων πυραυλικών αμυντικών συστημάτων στην περιοχή ενισχύει την προστασία των ΗΠΑ, των συμμάχων στον Κόλπο και του Ισραήλ έναντι ιρανικών αντιποίνων.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για επίθεση, ενώ οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο και οι αναλυτές δεν αναμένουν κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι στρατιωτικές επιλογές περιλαμβάνουν επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενέργειες για αποδυνάμωση της ηγεσίας του Ιράν και στοχευμένες επιχειρήσεις κατά του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Στόχος είναι η υποβάθμιση της ικανότητας διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος και η πιθανή αλλαγή συμπεριφοράς λιγότερο ιδεοληπτικών μελών του κράτους.

Ο ερευνητής Sascha Bruchmann επισήμανε ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα στοχεύουν στις επικοινωνίες και την ικανότητα οργάνωσης του καθεστώτος, δημιουργώντας ίσους όρους για τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, η πιθανή αναζωπύρωση μαζικών διαδηλώσεων θα μπορούσε να επηρεάσει περαιτέρω τη σταθερότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αν και οι στρατηγικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν είναι προβλέψιμη.

Το USS Gerald R. Ford και το συνοδευτικό του πλοίο θα μπορούσαν να προστατεύσουν το Ισραήλ από πιθανές ιρανικές αντιδράσεις, χρησιμοποιώντας μαχητικά F-35 και συνοδευτικά αντιτορπιλικά για την ενίσχυση της περιορισμένης πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ.

Η Ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει ακόμη εάν θα υποστηρίξει τις ΗΠΑ σε πρώτη φάση, αλλά αναμένεται συμμετοχή σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Εν τω μεταξύ, οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις και το ρωσικό ναυτικό πραγματοποίησαν κοινές ασκήσεις στη Θάλασσα του Ομάν και τον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν, λόγω του υψηλού κινδύνου σύγκρουσης και πιθανής αδυναμίας εκκένωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει υπέρ ενός πλήγματος κατά του Ιράν […] Θα ήταν πολύ συνετό εκ μέρους του Ιράν να κάνει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

CNN: Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για τις στρατιωτικές του επιλογές

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος αξιολογεί τους κινδύνους κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων και τις πολιτικές και στρατιωτικές επιπτώσεις μιας ανάσχεσης, ενώ η ρητορική έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, παρά τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη.

«Σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να μην συνάψει συμφωνία, ίσως είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή απειλή από ένα εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Τετάρτη.

«(Ο Τραμπ) έχει αρχίσει να βαριέται. Κάποιοι γύρω του τον προειδοποιούν να μην εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά εκτιμώ ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σύμβουλός του στο Axios.

Οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ πιθανότατα θα ήταν μαζική, διάρκειας μίας εβδομάδας, και θα διεξαγόταν από κοινού με το Ισραήλ, δήλωσαν πηγές σε αμερικανικά μέσα. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται «πιο κοντά από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Αμερικανοί» σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford στην ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος πιθανών επιθέσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο θα αποσύρει προσωρινά μέρος του προσωπικού του από τη Μέση Ανατολή στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη εντός τριών ημερών πριν από πιθανή δράση των ΗΠΑ και πιθανές ιρανικές αντιδράσεις, ανέφερε το CBS, επικαλούμενο πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.