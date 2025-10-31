Σε μια πρωτοφανή δήλωση, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, προέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social, δηλώνοντας ότι η Αμερική θα ξεκινήσει εκ νέου δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Λόγω των προγραμμάτων άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Πεντάγωνο να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει «άμεσα».

Σύμφωνα με το BBC, οι πυρηνικά εξοπλισμένες χώρες του κόσμου – τόσο εκείνες που αναγνωρίζονται επισήμως ως μέλη του λεγόμενου πυρηνικού κλαμπ όσο και εκείνες με πιο αμφίβολη κατάσταση – πραγματοποιούν τακτικά δοκιμές των συστημάτων παράδοσης των πυρηνικών τους όπλων, όπως οι πύραυλοι που θα μετέφεραν μια πυρηνική κεφαλή.

Ωστόσο, μόνο η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πραγματική δοκιμή πυρηνικού όπλου από τη δεκαετία του 1990 – και δεν το έχει ξανακάνει από το 2017.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει εκδώσει καμία διευκρίνιση σχετικά με την ανακοίνωση του ανώτατου διοικητή. Παραμένει, επομένως, ασαφές αν ο Τραμπ εννοεί δοκιμές συστημάτων παράδοσης ή των ίδιων των καταστρεπτικών όπλων. Σε σχόλια μετά την ανάρτησή του, είπε ότι τα σημεία των δοκιμών θα καθοριστούν αργότερα.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επανέναρξη των δοκιμών θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση σε μία ήδη επικίνδυνη παγκόσμια στιγμή, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός νέου πυρηνικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Διεθνείς αντιδράσεις - Απειλεί η Ρωσία

Η ανακοίνωση του Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις διεθνώς. Η Κίνα ζήτησε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο Πλήρες Μορατόριουμ Δοκιμών Πυρηνικών Όπλων, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι θα αντιδράσει ανάλογα αν υπάρξει απόκλιση από τη μορατόρια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, ακόμη και χωρίς πραγματικές εκρήξεις, η ανακοίνωση στέλνει ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τους αντιπάλους των ΗΠΑ.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στις δοκιμές θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ενός νέου πυρηνικού ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια.

Οι χώρες με τα περισσότερα πυρηνικά όπλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, κάτι που δεν συμφωνεί με τα τελευταία στοιχεία της Stockholm International Peace Research Institute, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία διαθέτει 5.459 κεφαλές και οι ΗΠΑ 5.177. Η Κίνα έρχεται τρίτη με 600 πυρηνικά όπλα και ακολουθούν Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο με 290 και 225 αντίστοιχα.