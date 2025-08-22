Η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, εμποδίζει τους στενότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στις υπηρεσίες πληροφοριών να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που ανατρέπει δεκαετίες στενής συνεργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico

Η απόφαση ουσιαστικά αποκλείει τους εταίρους των ΗΠΑ στο δίκτυο Five Eyes - Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία - προκαλώντας αναστάτωση στην κοινότητα πληροφοριών που βασίζεται στη συμμαχία αυτή από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με οδηγία που υπέγραψε η Γκάμπαρντ στις 20 Ιουλίου και αποκάλυψε το CBS, δόθηκαν εντολές να ταξινομούνται όλες οι αναλύσεις και πληροφορίες που αφορούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας ως «NOFORN» («No Foreign Dissemination»), δηλαδή απαγορεύεται η κοινοποίησή τους σε άλλες χώρες ή ξένους υπηκόους.

Αν και προβλέπονται εξαιρέσεις για διπλωματικά κανάλια και για πληροφορίες πεδίου μάχης στην Ουκρανία, εντυπωσιακά εξαιρείται η κοινοποίηση προς τη συμμαχία Five Eyes, ένα από τα στενότερα δίκτυα κατασκοπείας παγκοσμίως.

Η κίνηση της Γκάμπαρντ αποτελεί τον δεύτερο σημαντικό περιορισμό στην ανταλλαγή πληροφοριών από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέτος.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ διέκοψαν αιφνιδίως την πρόσβαση του Κιέβου σε κρίσιμα δεδομένα, σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης ώστε η Ουκρανία να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία.

Η απόφαση προκάλεσε την ταχεία κινητοποίηση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Παρίσι για να ενισχύσουν τη δική τους υποστήριξη προς την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης δεδομένων από ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

Παράλληλα, η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε ξανά να χρησιμοποιήσει την ανταλλαγή πληροφοριών ως μοχλό πίεσης, ώστε να ενθαρρύνει το Κίεβο να συναινέσει σε μια πιθανώς μειονεκτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Η αναστολή της παροχής κρίσιμων πληροφοριών πεδίου μάχης την περασμένη άνοιξη - καθοριστικών για τον ουκρανικό στρατό - αποτέλεσε σημείο καμπής, ωθώντας πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες να εγκαταλείψουν παλαιές πρακτικές απομόνωσης και να κινηθούν προς τη δημιουργία κοινών μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών που θα τροφοδοτούν όχι μόνο τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τις πολιτικές διεργασίες στις Βρυξέλλες.