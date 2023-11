Οι IDF εντόπισαν τούνελ της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν την είσοδο τούνελ της Χαμάς στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας.

The IDF says it has uncovered a Hamas tunnel in the Shifa Hospital complex. It publishes a video showing the entrance. pic.twitter.com/sxPeIxFrwe — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2023

Στο οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις IDF καταγράφεται ένα τούνελ μεταξύ των κτιρίων στο συγκρότημα του νοσοκομείου.

Επίσης, σύμφωνα με τις IDF, εντοπίστηκε ένα φορτηγάκι της Χαμάς γεμάτο με όπλα, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποίησε η τρομοκρατική οργάνωση για την επιδρομή στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε φωτογραφία με όπλα που βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας.

Σε άλλες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Χαμάς απεικονίζεται το εσωτερικό ενός τούνελ των τρομοκρατών μέσα στο νοσοκομείο Ραντίσι.

Βρέθηκε σορός ομήρου κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Η σορός της Γεχουντίτ Βάις, μίας από τους περίπου 240 ομήρους που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου, βρέθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά σε κτίριο πλησίον του νοσοκομείου Αλ Σίφα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Όπως έγινε γνωστό, η σορός, που εντοπίστηκε από άνδρες τoυ 603 Τάγματος Μηχανικού Μάχης της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστές και ενημερώθηκε η οικογένεια. Κοντά στη σορό βρέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός της Χαμάς, όπως τυφέκια εφόδου και αντιαρματικοί εκτοξευτές RPG.

Οι IDF δεν έκαναν γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για την αιτία θανάτου της 64χρονης μητέρας πέντε παιδιών που είχε απαχθεί στο κιμπούτς Μπεερί. Ο σύζυγός της, Σμούλικ Βάις, είχε βρεθεί δολοφονημένος από τους τρομοκράτες στο δωμάτιο ασφαλείας του σπιτιού τους.

Yehudit Weiss, 64, was sick with cancer when Hamas death squads murdered her husband in Be’eri and abducted her to Gaza on October 7.



The IDF found her body in a building containing Kalashnikovs and RPGs adjacent to the Shifa Hospital. 💔 pic.twitter.com/Ik7UuP18Ok — Eylon Levy (@EylonALevy) November 16, 2023

🔴IDF: The body of Yehudit Weiss, a 64-year-old cancer patient, who was abducted by #Hamas, was extracted by IDF troops from a structure adjacent to #AlShifaHospital and was transferred to Israeli territory pic.twitter.com/jpOSezEcim — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 16, 2023

Σε νέα φάση ο πόλεμος

Ο πόλεμος εισέρχεται στην επόμενη φάση διαμηνύει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, τονίζοντας πως οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρήκαν «σημαντικά ευρήματα» στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Η επιχείρηση συνεχίζεται και πραγματοποιείται με ακριβή, επιλεκτικό, αλλά πάρα πολύ αποφασιστικό τρόπο», δήλωσε ο Γκαλάντ, που επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της 36ης Μεραρχίας.

Όπως είπε, οι IDF ολοκλήρωσαν την κατάληψη του δυτικού τμήματος της πόλης της Γάζας και την εκκαθάρισαν από τους τρομοκράτες και τις υποδομές της Χαμάς. «Η επόμενη φάση έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Γκαλάντ.

Συνεχίζεται η επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις IDF, άνδρες μονάδας ειδικών δυνάμεων «εξακολουθούν να επιχειρούν» στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση περιγράφεται ως «σύνθετη και εν εξελίξει».

Σύμφωνα με αξιωματικό των IDF, που επικαλείται το BBC, «οι στρατιώτες εισέρχονται σε κάθε κτίριο τη φορά, ερευνώντας κάθε όροφο κι ενώ οι εκατοντάδες ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο νοσηλευτικό συγκρότημα». Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση πραγματοποιείται «με διακριτικό, μεθοδικό και ενδελεχή τρόπο».

Η ίδια πηγή τονίζει πως υπάρχουν «καλά κρυμμένες υποδομές των τρομοκρατών στο συγκρότημα του Αλ Σίφα», κάτι που αρνείται η Χαμάς. Οι IDF έχουν ανακοινώσει ότι βρέθηκαν «κέντρα ελέγχου και διοίκησης και εξοπλισμός επικοινωνιών» που ανήκουν στη Χαμάς.