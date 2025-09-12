Οι Χούθι ορκίζονται να συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός των τρομοκρατών Χούθι δεσμεύτηκε την Παρασκευή να συνεχίσει τον αγώνα κατά του Ισραήλ παρά τις πρόσφατες επιθέσεις κοντά στην πρωτεύουσα Σανάα, που στοίχισαν τη ζωή του προκατόχου του και σχεδόν των μισών μελών της κυβέρνησής του.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Σε απάντηση, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά αντιποίνων στην Υεμένη, στοχεύοντας κυρίως υποδομές όπως λιμάνια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο, έχοντας μάρτυρες ηγέτες και ολόκληρη κυβέρνηση που στοχοποιήθηκαν σε αυτήν την πορεία προς την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Αχμέτ Μίφταχ σε χιλιάδες οπαδούς που συγκεντρώθηκαν για εβδομαδιαία συγκέντρωση στην πρωτεύουσα.

Πίσω του υπήρχαν φωτογραφίες των δολοφονημένων υπουργών και αξιωματούχων.

«Επαινούμε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις δυνάμεις μας», είπε, διαβάζοντας μια δήλωση που εκδόθηκε από τους διοργανωτές των Χούθι στην διαμαρτυρία.

Απευθυνόμενος στον λαό της Γάζας, ο Μίφταχ υποσχέθηκε: «Είμαστε μαζί σας και δεν θα σας εγκαταλείψουμε, ανεξάρτητα από τις θυσίες».

Οι υποστηρικτές των Χούθι κρατούσαν φωτογραφίες του ηγέτη των ανταρτών, Αμπντελμαλέκ αλ-Χούθι, και φώναζαν συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την Τετάρτη, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την επιχείρηση μέσων ενημέρωσης των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι στη Σανάα και ένα υποκατάστημα της Κεντρικής Τράπεζας στην επαρχία Τζάουφ.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι οι επιδρομές σκότωσαν 46 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερους από 160.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρέι, δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών στο «Κέντρο Ηθικής Καθοδήγησης» στη Σανάα ήταν και δημοσιογράφοι που εργάζονταν για τις εφημερίδες September 26 και al-Yaman.

Τον Αύγουστο, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Σανάα σκότωσαν τον πρωθυπουργό των Χούθι, Αχμέτ Γκαλέμπ Νάσερ αλ-Ραχάουι, εννέα υπουργούς και δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι δολοφονίες αυτές ήταν οι πιο υψηλού προφίλ δολοφονίες αξιωματούχων των Χούθι κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο ετών εχθροπραξιών με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.