Οι φοιτητές στον «χορό» της διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος

Ιρανοί φοιτητές πανεπιστημίου προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία σήμερα Τρίτη δηλώνοντας δυναμικό «παρών» στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει γνωρίσει η χώρα μετά την επανάσταση του 1979 και αγνοώντας τις σκληρές προειδοποιήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και την αιματηρή καταστολή.

Η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχιζόμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις οι οποίες ξέσπασαν μετά τον θάνατο της κουρδικής καταγωγής Ιρανής, Μάχσα Αμινί, πριν επτά εβδομάδες, ενώ κρατούνταν από την αστυνομία ηθών, έχοντας συλληφθεί, επειδή φορούσε «ακατάλληλα» ρούχα.

Σύμφωνα με το ακτιβιστικό πρακτορείο ειδήσεων HRANA, οι κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης και του Ισφαχάν, στο πλαίσιο λαϊκής εξέγερσης που έθεσε ως αίτημα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι ισχυρισμοί για «πράκτορες» του εχθρού

Οι διαμαρτυρίες διογκώνονται, σε πείσμα των αρχών, που προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στους ξένους εχθρούς του Ιράν και στους πράκτορές τους για την αναταραχή, αφήγηση που λίγοι Ιρανοί έχουν υιοθετήσει.

«Οι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βγουν στους δρόμους, αλλά η ελπίδα ότι θα μπορέσουν να νικήσουν το καθεστώς είναι πολύ μεγαλύτερη από τους φόβους τους», δήλωσε ο Ομίντ Μεμαριάν, αναλυτής στο Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Στις κινητοποιήσεις λαμβάνουν μέρος διαδηλωτές από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τους σπουδαστές και τις γυναίκες να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, κουνώντας και καίγοντας μαντίλες.

Πολιτική αλλαγή και δημόσιες δίκες

Οι αναλυτές θεωρούν απίθανο οι διαδηλώσεις να οδηγήσουν σε ανατροπή της θρησκευτικής ηγεσίας του Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η αναταραχή μπορεί τελικά να οδηγήσει σε δραματική πολιτική αλλαγή.

Στο μεταξύ, η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA ανέφερε ότι 287 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στις ταραχές, μεταξύ των οποίων 46 ανήλικοι.

Περίπου 36 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί. περίπου 14.160 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων περίπου 300 φοιτητές. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 133 πόλεις και κωμοπόλεις και σε 129 πανεπιστήμια.

Τουλάχιστον τέσσερις μαθητές από το Γυμνάσιο Bahonar στην πόλη Σαναντάι συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανέφερε η οργάνωση HRANA.

Το σκληροπυρηνικό δικαστικό σώμα του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει δημόσιες δίκες για περίπου 1.000 άτομα που κατηγορούνται για ταραχές στην Τεχεράνη, εντείνοντας τις προσπάθειες να καταστείλι τις διαδηλώσεις.