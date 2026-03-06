Οι αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο δυτικό Ιράν γίνονται με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών των Κούρδων του Ιράν για να καταλάβουν ιρανικές περιοχές.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές με πληροφορίες για τη δράση κουρδικών φατριών, οι βομβαρδισμοί γίνονται για να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές να καταλάβουν τις πόλεις.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ακόμη ότι οι Κούρδοι εντός του Ιράν παρείχαν πληροφορίες στόχων στις παραμεθόριες περιοχές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Επιπλέον, το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ιρανικές κουρδικές ανταρτικές ομάδες που εδρεύουν στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν εδώ και περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με δύο ιρανικές κουρδικές πηγές. Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες είναι «μακροπρόθεσμες».

Η προοπτική της επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ιράκ είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες με αντιφατικές πληροφορίες για το πότε θα λάβει χώρα ή αν έχει ήδη αρχίσει. Σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι θα ήταν «υπέροχο» αν διέσχιζαν τα σύνορα.

Ο αρχικός στόχος των κουρδικών φατριών θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Μία από τις κουρδικές πηγές ανέφερε ότι στόχος τους ήταν η κατάληψη των πόλεων Oshnavieh και Piranshahr, μεταξύ άλλων.

Αυτές οι πηγές ανέφεραν ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονταν στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν επίθεση μέσα σε μια εβδομάδα, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνολική δύναμη των πολιτοφυλακών σε 5.000-8.000 άτομα.

Σύμφωνα με τις κουρδικές πηγές, διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό. Ωστόσο, αν και δεν έχουν τη δύναμη πυρός για να επιχειρήσουν μια σημαντική προσπάθεια για αυτοδιοίκηση, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ πιστεύει η υποστήριξή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει τον έλεγχο του Ιράν στην ενδοχώρα και να αποσπάσει την προσοχή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στα τέλη Φεβρουαρίου πέντε ομάδες Ιρανών αντιφρονούντων ανακοίνωσαν τη σύναψη συμμαχίας, μεταξύ τους, το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) και το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εξεγέρσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν θα τους στηρίξουν οι ιρακινοί Κούρδοι. Η πολιτική ηγεσία του ιρακινού Κουρδιστάν έχει αρνηθεί δημοσίως οποιοδήποτε σχέδιο αποστολής μαχητών ή εμπλοκής στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

