Καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, μία πτυχή του προσχεδίου φαίνεται να περνά σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη: Οι υποτιθέμενες «δελεαστικές» προοπτικές για νέες μπίζνες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με προτάσεις που επεξεργάστηκαν κυρίως ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, συζητείται ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο οικονομικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών. Το σχέδιο καλύπτει την ενέργεια, τις σπάνιες γαίες και τα data centers, ενώ προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού επενδυτικού ταμείου που, κατά τους εισηγητές, θα λειτουργούσε ως «ισχυρό κίνητρο αποτροπής επιστροφής στη σύγκρουση».

Παρόλα αυτά, υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, σημειώνει το Bloomberg, υποδηλώνει. Οι δύο άνδρες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα ισχυρό κίνητρο για να φτάσουν σε συμφωνία, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ, να παραμείνει δεσμευμένος στη διαδικασία. Η εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου σε διεθνείς πρωτοβουλίες έχει συχνά συνδυαστεί με εμπορικά σχέδια. Πριν από την εκεχειρία στη Γάζα είχε περιγράψει το όραμά του για τη μετατροπή της περιοχής σε «μεσογειακή Ριβιέρα», ενώ στη διάρκεια της προσέγγισής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μιλούσε για τις «υπέροχες παραλίες» της Βόρειας Κορέας και τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκροτημάτων κατοικιών.

Στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο, μια τέτοιου τύπου επιχειρηματική διάσταση φαίνεται, σύμφωνα με τον Ρομπ Ντένενμπεργκ, να αποτελεί υπολογισμένη προσπάθεια του Βλαντίμιρ Πούτιν και των συνεργατών του να απευθυνθούν στο επιχειρηματικό ένστικτο του Τραμπ.

Το αρχικό προσχέδιο που περιελάμβανε αυτές τις επιχειρηματικές προβλέψεις ενδέχεται τελικά να αλλάξει, καθώς Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διπλωμάτες διαπραγματεύονται μια νέα εκδοχή. Οι Ευρωπαίοι αντιτίθενται ιδιαίτερα στη χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου επενδυτικού ταμείου, υποστηρίζοντας ότι τα κεφάλαια πρέπει να κατευθυνθούν στην Ουκρανία.

Παρόμοιες ιδέες έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν: στις αρχές του έτους η αμερικανική κυβέρνηση είχε πιέσει το Κίεβο να υπογράψει συμφωνία για δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, υποστηρίζοντας ότι θα λειτουργούσε ως μορφή εγγύησης ασφάλειας. Το σχέδιο αυτό έκτοτε έχει αποσυρθεί από τη δημόσια συζήτηση.