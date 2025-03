Ισχυρό πλήγμα μπορεί να προκαλέσουν στην Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, οι νομικές περιπέτειες που εκκρεμούν και που πρόκειται να εκδικασθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με το Politico, ενδεχόμενος αποκλεισμός της Λεπέν από την υποψήφιότητα για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές του 2027, θα ήταν δυνατόν να προκαλέσουν τριγμούς όχι μόνο στην γαλλική ακροδεξιά αλλά και στην ευρωπαϊκή.

Συγκεκριμένα, η Δευτέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σημαντικές ημέρες στην ιστορία της γαλλικής ακροδεξιάς, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα και εξηγεί. Πρόκειται για την ημέρα που οι δικαστές θα μπορούσαν να συντρίψουν το όνειρο της Μαρίν Λεπέν να κερδίσει την προεδρία, ένα όνειρο που ποτέ δεν ήταν πιο κοντά στην πραγματοποίησή του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

If found guilty of an alleged embezzlement scheme on Monday, far-right leader Marine Le Pen could be barred from running for president in 2027.



And a National Rally lawmaker we spoke to expressed little hope that the court would rule in her favor.https://t.co/SEsyW20Coz