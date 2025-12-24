Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές σταματούν την έρευνα για τραπεζικό blog

Οι εισαγγελείς της Ζυρίχης έθεσαν τέλος σε μια έρευνα σχετικά με ένα κορυφαίο ελβετικό τραπεζικό blog, τα γραφεία του οποίου δέχθηκαν έφοδο το καλοκαίρι με την υποψία ότι είχε παραβιάσει τους νόμους περί τραπεζικού απορρήτου.

Η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει έρευνα στα γραφεία και στο σπίτι του ιδρυτή του blog Inside Paradeplatz, με έδρα τη Ζυρίχη, κατασχέοντας έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και έγγραφα στο πλαίσιο μιας έρευνας σχετικά με δημοσιεύματα του 2016 για έναν πρώην διευθυντή της τράπεζας Raiffeisen Switzerland.

Με βάση μεταγενέστερα ευρήματα δικαστηρίου της Ζυρίχης, σύμφωνα με τα οποία δεν συντρέχουν εύλογες υποψίες κατά του ιδρυτή και η προστασία των δημοσιογραφικών πηγών απαγορεύει τη χρήση των συγκεντρωθέντων αποδεικτικών στοιχείων, οι εισαγγελείς του καντονιού της Ζυρίχης αποφάσισαν να σταματήσουν την έρευνα.

Σε δήλωσή τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η διαδικασία διακόπηκε στις 8 Δεκεμβρίου μετά από περαιτέρω εξέταση, αλλά σημείωσαν ότι η απόφαση δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτική.

Η έφοδος στο blog προκάλεσε ανησυχία στους υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου στην Ελβετία.





