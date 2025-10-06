Οι Εβραίοι της Βρετανίας καταφεύγουν σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για τους Εβραίους της Βρετανίας και με την εβραϊκή γιορτή του Σουκότ να πλησιάζει τη Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από την επίθεση, την περασμένη Πέμπτη, στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας Βρετανός συριακής καταγωγής έριξε με το αυτοκίνητό του πεζούς και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους έξω από μια συναγωγή, την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου. Η αστυνομία δήλωσε αργότερα ότι πυροβόλησε κατά λάθος ένα από τα δύο θύματα που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Όπως αναφέρει το Reuters, πολλοί Εβραίοι της Βρετανίας λένε ότι γίνονται άδικα στόχος λόγω της αλληλεγγύης που έχει η πλειονότητα της κοινότητας προς το Ισραήλ, ειδικά μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια. Αυτό έχει οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον Εβραίων εν μέσω διαδηλώσεων από φιλοπαλαιστινιακές και άλλες ομάδες.

Ως αποτέλεσμα, οι εβραϊκές κοινότητες έχουν αναγκαστεί να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για να προσλάβουν επιπλέον ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας και να βασίζονται σε ένα δίκτυο εθελοντών, ενώ περιμένουν περισσότερη υποστήριξη από την κυβέρνηση, σύμφωνα με αξιωματούχους της κοινότητας.

Αυξάνονται τα αντισημιτικά επεισόδια

Σε ορισμένες συναγωγές, τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν έξω κατά τη διάρκεια των λειτουργιών, πολλές από τις οποίες είναι ήδη περιτριγυρισμένες από συρματοπλέγματα και αιχμηρά καρφιά ασφαλείας.

«Η ενίσχυση της ασφάλειας είναι απαραίτητη, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι», δήλωσε ο Jonathan Roodyn, ραβίνος μιας άλλης κοινότητας του Λονδίνου.

«Αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βρετανική κοινωνία... Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης για να διασφαλιστεί ότι η βία, ο τρόμος, ο φόβος και ο εκφοβισμός δεν θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας».

Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση CST, η οποία δηλώνει ότι προστατεύει τους Βρετανούς Εβραίους από την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό, κατέγραψε 1.521 αντισημιτικά περιστατικά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το δεύτερο υψηλότερο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τους πρώτους έξι μήνες ενός έτους.

Σύμφωνα με κοινοτικές ομάδες, τα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν επιθέσεις σε εβραϊκά σχολεία και ρίψη περιττωμάτων σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης μιας συναγωγής.

«Θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που κάνουν όλοι οι άλλοι, χωρίς φόβο, χωρίς εκφοβισμό και χωρίς απειλές», δήλωσε ο Roodyn.

Σύμφωνα με στοιχεία του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Ερευνών για την Εβραϊκή Πολιτική, περίπου 300.000 Εβραίοι ζουν στη Βρετανία, αποτελώντας το 0,5% του συνολικού πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου και την πέμπτη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στον κόσμο. Οι μεγαλύτερες κοινότητες βρίσκονται στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Μέτρα ασφαλείας

Ο Richard Verber, μέλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης United Synagogue, η οποία εκπροσωπεί περίπου 60 κοινότητες στη Βρετανία και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εβραϊκών ιδρυμάτων, δήλωσε ότι η οργάνωση αναγκάζεται να δαπανά ετησίως 1 εκατομμύριο λίρες (1,34 εκατομμύρια δολάρια) για μέτρα ασφαλείας.

«Καμία άλλη θρησκευτική ομάδα, από όσο γνωρίζω, δεν χρειάζεται να έχει τέτοιο επίπεδο προστασίας στους χώρους λατρείας, στα σχολεία και στα κοινοτικά κτίριά της. Η εβραϊκή κοινότητα όμως χρειάζεται».

«Μιλάμε για φράχτες, μιλάμε για αιχμηρά καρφιά στις ράγες, μιλάμε για συρματοπλέγματα, μιλάμε για κάμερες CCTV, μιλάμε για τη σύνδεσή τους με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Είναι βασικό καθήκον κάθε κυβέρνησης να προστατεύει τους πολίτες της. Και αυτό απέτυχε (στο Μάντσεστερ) με τον πιο φρικτό τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υποσχέθηκε την περασμένη εβδομάδα στους Εβραίους της Βρετανίας: «Θα κάνω ό,τι είναι στο χέρι μου για να σας εγγυηθώ την ασφάλεια που σας αξίζει».

Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε ότι η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες και την προστατευτική ασφάλεια γύρω από συναγωγές, εβραϊκά σχολεία και κοινοτικά κέντρα. «Είμαστε μαζί σας... Δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Ρόουλι στην εφημερίδα Jewish Chronicle την Κυριακή.