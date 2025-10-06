Οι Financial Times περιγράφουν το προσχέδιο που υπέβαλε ο Τραμπ στον Νετανιάχου ως εργαλείο με διττό σκοπό. Δύο εβδομάδες πριν το ταξίδι του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει εμπροθέσμως ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» και ότι «αυτός ο τόπος είναι δικός μας».

Παρ’ όλα αυτά, στον Λευκό Οίκο βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα προσχέδιο 20 σημείων που, πέρα από την παύση των εχθροπραξιών, περιείχε στοιχεία που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Οι FT αναφέρουν ότι πηγές που συμμετείχαν στη διαδικασία υποστηρίζουν ότι το σχέδιο εξυπηρετούσε δύο στόχους του Τραμπ, έναν πολιτικό και έναν προσωπικό.

Ο χρόνος παρουσίασής του δεν ήταν τυχαίος. Ο Τραμπ επιδίωκε να τερματιστεί ο πόλεμος πριν από τη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και επιδίωκε, όπως πιστεύει δικαιωματικά, την απονομή βραβείου Νόμπελ Ειρήνης αυτόν τον μήνα.

Εκπρόσωπος πρώην ισραηλινού διπλωμάτη τονίζει ότι οι όμηροι αποτελούν κλειδί για την περιοχή και ότι για να πείσει τη Χαμάς και τους διεθνείς συμμάχους, ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για παραχωρήσεις. Η πίεση κρίθηκε αναγκαία ώστε να πειστεί η Χαμάς, που θεωρεί τους ομήρους σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί, και ώστε να καθησυχαστούν σύμμαχοι που ανησυχούσαν για την ισραηλινή επιθετικότητα.

Η επίθεση στη Ντόχα, σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο, «άνοιξε την πόρτα» για το σχέδιο και αποτέλεσε πρόκληση για τον Τραμπ, δίνοντάς του την ευκαιρία να παρουσιαστεί ως σωτήρας.

Μετά την παρουσίαση, ο Νετανιάχου και η ομάδα του ζήτησαν ρήτρες που θα επέτρεπαν στο Ισραήλ να επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση παραβίασης από τη Χαμάς, αλλά οι Αμερικανοί τους παρότρυναν «να σταματήσουν να ψάχνουν παραθυράκια».

Το σχέδιο, ωστόσο, επιχειρούσε να διαφυλάξει και το κύρος του Νετανιάχου: προέβλεπε την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία, τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, με προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό την εποπτεία του Τραμπ.

Τέλος, οι ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ως κεντρική την ανακοίνωση του Τραμπ ότι «εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου για να την εξοντώσει».