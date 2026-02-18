Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ήταν δύσκολες αλλά σημαντικές, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα.

«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήσαν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών.

«Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

Ουκρανός διαπραγματευτής: Υπήρξε πρόοδος - Θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον ήταν «δύσκολος», αλλά ότι οι πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Μπορούμε να δούμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν, καθώς οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες» δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιώδεις και εντατικές και πως «ξεκαθαρίστηκε ένας αριθμός θεμάτων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο στόχος της Ουκρανίας παραμένει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές, ενώ σημείωσε ότι μια νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

«Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν δύο ημέρες: για πολύ ώρα χθες με διάφορα σχήματα και στη συνέχεια περίπου δύο ώρες σήμερα» ανέφερε ο Μεντίνσκι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Ήταν δύσκολες, αλλά επαγγελματικές. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε.

Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ. Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σεργκέι Κισλίτσα είναι επίσης παρών.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του προέδρου Πούτιν.

Ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Iγκόρ Κοστιούκοφ συμμετέχει επίσης στις συνομιλίες, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Kίριλ Ντμίτριεφ συμμετέχει σε ξεχωριστή ομάδα εργασίας για οικονομικά ζητήματα.

Ο Βλαντίμιρ Σοτνίκοφ, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τη Μόσχα, δήλωσε ότι η ρωσική ομάδα αποτελείται από περίπου 20 άτομα, πολύ περισσότερα από τις αντιπροσωπείες στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών.