Ρώσοι με δεσμούς με στρατιωτικές και υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να έχουν εμπλακεί σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκά ύδατα, εργαζόμενοι κρυφά σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με δυτικές και ουκρανικές πηγές πληροφοριών που μίλησαν στο CNN.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα δημιούργησε έναν λεγόμενο «σκιώδη στόλο» εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων, τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις και αποφέροντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ουκρανικές υπηρεσίες παρατήρησαν ότι σε ορισμένα από αυτά τα πλοία προστίθενται «έκτακτα» μέλη πληρώματος λίγο πριν από τον απόπλου. Σε καταλόγους πληρώματος που είδε το CNN, τα περισσότερα μέλη δεν ήταν Ρώσοι, ωστόσο στο τέλος εμφανίζονταν δύο Ρώσοι με στοιχεία ρωσικών διαβατηρίων. Η παρουσία Ρώσων με εμπειρία στην ασφάλεια προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ως ένδειξη πιο επιθετικών μεθόδων του Κρεμλίνου.

Πολλοί από αυτούς φέρονται να εργάζονται στη Moran Security, ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που τέθηκε υπό κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών το 2024 για παροχή ένοπλων υπηρεσιών σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πηγές, ορισμένοι είναι μισθοφόροι με παρελθόν σε ρωσικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, όπως η Wagner. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των πλοιάρχων, οι οποίοι συχνά δεν είναι Ρώσοι πολίτες.

Κεντρική αναφορά του ρεπορτάζ είναι το δεξαμενόπλοιο Boracay, υπό κυρώσεις και με επανειλημμένες αλλαγές ονόματος και νηολογίου. Στις 20 Σεπτεμβρίου, δύο Ρώσοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο στο λιμάνι Πριμόρσκ, με το CNN να αναφέρει ότι οι άνδρες αυτοί καταγράφηκαν ως «τεχνικοί». Ο ένας φέρεται να είναι πρώην αστυνομικός με προϋπηρεσία στη Wagner.

Μυστηριώδη drones στην ΕΕ

Το CNN συνδέει τη διέλευση του Boracay με αναφορές για drones κοντά σε δανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ μεταγενέστερα το πλοίο ελέγχθηκε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανοιχτά της Βρετάνης.

Αν και δεν εντοπίστηκαν drones, επιβεβαιώθηκε η παρουσία των δύο Ρώσων, οι οποίοι ανακρίθηκαν. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες εκτιμούν ότι τέτοιες πρακτικές εντάσσονται σε στρατηγικές «υβριδικού πολέμου», εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη.