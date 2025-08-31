Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα απειλήσει με νέες κυρώσεις και δασμούς σε Ρωσία και αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στον πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Εάν όμως οι διαπραγματεύσεις εξελιχθούν ομαλά, ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει την άρση ορισμένων τιμωρητικών μέτρων, όπως η απελευθέρωση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η επανεκκίνηση της αμερικανικής χρηματοδότησης προς ρωσικές τράπεζες και εταιρείες, και η επιστροφή αμερικανικών εταιρειών πετρελαϊκών υπηρεσιών σε ρωσικά έργα.

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα θα έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα χωρίς τη συνεργασία της Ευρώπης. Οι κυρώσεις που επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία σε μεγαλύτερο βαθμό, όπως οι περιορισμοί στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένουν κυρίως υπό τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κρατών.

Τα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας, και η μείωση τους έχει ασκήσει έντονη πίεση λόγω των αυξημένων δαπανών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη δυνατότητα του Τραμπ αφορά τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων για τις πετρελαϊκές υπηρεσίες, γεγονός που θα επέτρεπε στη Ρωσία να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως ο Αρκτικός Κύκλος.

Συζητείται επίσης η πιθανή επανένταξη της Exxon Mobil στο έργο Sakhalin-1 και η προμήθεια αμερικανικού εξοπλισμού σε έργα LNG, όπως το Arctic LNG 2.

Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της οικονομικής πίεσης είναι η Ευρώπη να άρει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, που πριν από την εισβολή στην Ουκρανία κατευθυνόταν σχεδόν στο ήμισυ των ευρωπαϊκών αγορών. Αυτό θα μειώσει τα δισεκατομμύρια που δαπανά η Ρωσία για μεταφορά πετρελαίου σε Κίνα και Ινδία, οι οποίες πλέον είναι οι κύριοι αγοραστές.

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν επίσης να απελευθερώσουν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με την Ευρώπη να κατέχει τη μεγαλύτερη επιρροή λόγω του μεγέθους των κεφαλαίων της. Η επιστροφή των κεφαλαίων μπορεί να γίνει μυστικά από τις ΗΠΑ, μέσω αδειών του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται έγκριση Κογκρέσου.

Επιπλέον, η Ευρώπη μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις ρωσικές τράπεζες στο SWIFT και να ανοίξει χρηματοδοτικές πηγές κεφαλαίου για ρωσικές τράπεζες και εταιρείες, αν και οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες δεν είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε σημαντικά δάνεια χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Συνολικά, η ικανότητα των ΗΠΑ να μειώσουν την πίεση στη Ρωσία είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την Ευρώπη, η οποία κατέχει τα κρίσιμα εργαλεία για σημαντική οικονομική επίδραση και μπορεί να καθορίσει την πορεία των κυρώσεων, διασφαλίζοντας ότι τυχόν χαλάρωση θα συνδεθεί με μια ικανοποιητική ειρηνική επίλυση για την Ουκρανία.

Οι κινήσεις Τραμπ θα μπορούσαν να στείλουν σήμα στη Μόσχα, αλλά η πραγματική αλλαγή εξαρτάται από τη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών.