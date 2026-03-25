Το «αμερικανικό όνειρο» της απόκτησης κατοικίας γίνεται ανέφικτο

Η στεγαστική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών διανύει μια από τις πιο δύσκολες και νεφελώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Ενώ πολλοί αναλυτές ήλπιζαν ότι το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2026 οι πληθωριστικές πιέσεις θα είχαν υποχωρήσει επαρκώς ώστε να ανασάνει η μεσαία τάξη, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σκληρή.

Η απόκτηση κατοικίας γίνεται ακόμα πιο δυσπρόσιτη με τα στατιστικά στοιχεία να επιδεινώνονται με ρυθμούς που αναγκάζουν εκατομμύρια Αμερικανούς να επαναπροσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους και του οικονομικού τους μέλλοντος. Με το βασικό «αμερικανικό όνειρο» της απόκτησης κατοικίας, να μετατρέπεται σε «όνειρο θερινής νυκτός».

Τα στατιστικά δεδομένα είναι σοκαριστικά και απογοητευτικά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από έρευνα της Redfin, το 49% των Αμερικανών πολιτών δυσκολεύεται πλέον να ανταποκριθεί είτε στις τακτικές πληρωμές του ενοικίου που καταβάλει, είτε στις μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του στεγαστικού δανείου που οφείλει να εξυπηρετεί. Πρόκειται για μια ανησυχητική αύξηση από το επίσης προβληματικό 44%, που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο (Q2) του 2025.

Το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες στην ισχυρότερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται στα όρια της οικονομικής εξάντλησης για να εξασφαλίσει μια στέγη για ενοικίαση ή αγορά, καταδεικνύει το μέγεθος της δομικής στρέβλωσης και ίσως αποτυχίας, στην αγορά ακινήτων και στην οικιστική ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων και των τιμών των ακινήτων έχει ανοίξει σε επίπεδα που καταδεικνύουν μια βαθιά ανισορροπία. Σήμερα, ένας υποψήφιος αγοραστής κατοικίας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των $110.000 για να μπορέσει να αγοράσει μια τυπική μέση κατοικία στις ΗΠΑ. Το μέγεθος αυτό είναι υψηλότερο κατά $25.000 δολάρια από το μέσο ετήσιο εισόδημα του αμερικανικού νοικοκυριού. Με απλά λόγια, η ιδιοκατοίκηση έχει μετατραπεί από θεμέλιο του «αμερικανικού ονείρου» σε ένα προνόμιο για λίγους. Με αποτέλεσμα η πλειονότητα των πολιτών να παραμένει εγκλωβισμένη σε μια αγορά ενοικίων, των οποίων οι τιμές επίσης καλπάζουν.

Στην αγορά κατοικιών, καθρεφτίζεται και το χάσμα των γενεών το οποίο γίνεται ολοένα και πιο φανερό στις ΗΠΑ. Έτσι παρ’ όλο που η οικιστική κρίση πλήττει οριζόντια την κοινωνία, η κατανομή του βάρους είναι άνιση.

Η Gen Z, δηλαδή οι γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012, δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, με το 67% των εκπροσώπων της, να δηλώνει ότι παλεύει να καλύψει το κόστος στέγασης.

Ακολουθούν οι Gen X, δηλαδή οι γεννημένοι μεταξύ 1965 και 1980 με 54% και οι λεγόμενοι Millennials, δηλαδή οι γεννημένοι μεταξύ 1981 και 1996 με 53%.

Ενώ οι λεγόμενοι Baby Boomers, δηλαδή οι γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964, φαίνονται ως πιο προστατευμένοι με 36%. Διότι πολλοί εξ αυτών αγόρασαν ακίνητα σε εποχές χαμηλών επιτοκίων, χαμηλότερων τιμών και σχετικά υψηλότερων εισοδημάτων.

Για τους νέους της Gen Z, η κατάσταση δεν είναι απλά δύσκολη. Είναι οριακή. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που χρησιμοποιούσαν τη στέγαση ως εφαλτήριο και βασικό συστατικό για τη δημιουργία περιουσίας και πλούτου, οι σημερινοί εικοσάρηδες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις για να ανταποκριθούν στις στεγαστικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα πολλοί νέοι κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά στα πλαίσια της gig economy, και άλλοι παρατείνουν την συγκατοίκηση με τους γονείς τους, καθώς το κόστος της ανεξάρτητης διαβίωσης τείνει να γίνει απαγορευτικό.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η προσπάθεια απόκτησης ή ακόμα και διατήρησης μιας στέγης μέσω ενοικίασης έχει μετατρέψει τη ζωή του μέσου Αμερικανού σε μια συνεχή άσκηση περικοπών. Οι πιο κοινές θυσίες της καθημερινότητας οι οποίες καταγράφονται σε σχετικές έρευνες, περιλαμβάνουν τον περιορισμό του φαγητού, ακόμα και την καθυστέρηση υποβολής σε ιατρικές θεραπείες. Μέσα από αυτό το πρίσμα και μόνο η ύπαρξη αυτής της αναγκαστικής επιλογής, φανερώνει ότι η στεγαστική κρίση δεν να είναι απλά ένα σύνθετο οικονομικό ζήτημα, αλλά μετατρέπεται σε μια καλπάζουσα ανθρωπιστική κρίση.

Για ποιο λόγο λοιπόν οι τιμές παραμένουν στα ύψη παρά την πίεση από τους καταναλωτές, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τιμές πώλησης και στα ενοίκια που ζητούνται Η απάντηση κρύβεται στον συνδυασμό τριών παραγόντων:

Ο πρώτος παράγοντας είναι η χαμηλή προσφορά. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα νέων κατοικιών, αποτέλεσμα της υποεπένδυσης που ξεκίνησε μετά την κρίση του 2008. Η προσφορά εξακολουθεί να χωλαίνει και λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων εργατών, με αποτέλεσμα το κόστος των εργατικών αμοιβών να έχει ανέβει κατακόρυφα, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην κατασκευή νέων κατοικιών. Επιπλέον οι νέοι ομοσπονδιακοί πράσινοι κανονισμοί σχετικά με την ενεργειακή απόδοση έχουν προσθέσει ένα επιπλέον κόστος της τάξης κατά 5% με 10% στην κατασκευή.

Ο δεύτερος είναι το λεγόμενο «κλείδωμα» των επιτοκίων. Δηλαδή εκατομμύρια ιδιοκτήτες που έχουν αγοράσει κατοικίες με τραπεζικό καθεστώς σταθερών επιτοκίων της τάξης του 3% κατά την περίοδο 2020-2021 αρνούνται να τα πουλήσουν για να αγοράσουν άλλες μεγαλύτερες.

Καθώς η αγορά μιας νέας κατοικίας θα σήμαινε αυτόματα δανεισμό με επιτόκιο διπλάσιο ή τριπλάσιο. Με αποτέλεσμα να «παγώνει» η δευτερογενής αγορά μεταχειρισμένων κατοικιών.

Και ο τρίτος παράγοντας είναι συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην οικιστική ανάπτυξη. Έτσι ισχυρά επενδυτικά σχήματα συνεχίζουν να αγοράζουν ολόκληρες συνοικίες μονοκατοικιών για να τις μετατρέψουν σε ενοικιαζόμενες μονάδες, συμπιέζοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες των δυνητικών αγοραστών να αποκτήσουν κατοικία.

Η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Με το 49% του πληθυσμού να δυσκολεύεται να αποκτήσει ή να ενοικιάσει κατοικία και τις νεότερες γενιές να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, οι παραδοσιακές λύσεις φαίνονται ανεπαρκείς. Αν δεν υπάρξει μια δραστική παρέμβαση στην προσφορά κατοικίας ή μια σημαντική διόρθωση στις αξίες των ακινήτων, το «αμερικανικό όνειρο» της ιδιοκατοίκησης κινδυνεύει να παραμείνει μια ανάμνηση του παρελθόντος, και να μετατρέπεται σε σύγχρονο εφιάλτη.

Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ένα τμήμα της Gen Z που δραστηριοποιείται έντονα στις χρηματιστηριακές αγορές, αποφεύγει να τοποθετήσει κεφάλαια στην αγορά κατοικίας, διότι θεωρεί πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν αντιπαραγωγική, αφού τα κέρδη και υπεραξίες των χρηματιστηριακών επενδύσεων είναι πολύ πιο «φανταχτερά», από την απόκτηση στέγης.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Κίνα βιώνει μια εντελώς αντίθετη κατάσταση με πτώση των τιμών των κατοικιών, στους 44 από τους 47 τελευταίους μήνες. Οι τιμές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει κατά -11% μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο, οι συναλλαγές κατά -13,5%. Το δε «στοκ» των απούλητων κατοικιών στις πόλεις «φαντάσματα» παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις κρατικές «ενέσεις» ρευστότητας στη στεγαστική πίστη. Με δεδομένο ότι το 70% του πλούτου του μέσου κινεζικού νοικοκυριού είναι επενδεδυμένο στην κατοικία του, η στρέβλωση εδώ έχει λάβει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις, με παραπλήσιους όμως κινδύνους για την οικονομία.