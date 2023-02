Οχάιο: Πώς ο εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας με χημικά απειλεί μια πόλη

«Θέλω οι κάτοικοι να γνωρίζουν ότι δεν θα διαχειριστούν αυτή την υπόθεση μόνοι τους (…) Θα είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) Μάικλ Ρίγκαν από την πόλη Ιστ Πάλεσταϊν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

H κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προσπάθησε χθες, Πέμπτη, να καθησυχάσει τους κατοίκους μιας πόλης στο Οχάιο μετά τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε επικίνδυνες χημικές ουσίες, την ώρα που οι πολίτες, ολοένα και πιο ανήσυχοι, απαιτούν απαντήσεις.

Ο Ρίγκαν διαβεβαίωσε ότι κανένα ίχνος χλωριούχου βινυλίου, ή χλωριούχου υδρογόνου δεν έχει εντοπιστεί μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε περισσότερα από 480 σπίτια και ότι το νερό ελέγχθηκε και επανελέγχθηκε «για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι θα είναι προστατευμένοι».

«Θα ρίξουμε άπλετο φως» σε αυτό που συνέβη, διαβεβαίωσε από την πλευρά της και η Καρίν Ζαν-Πιέρ εκπρόσωπος του Μπάιντεν. Και «η Norfolk Southern θα λογοδοτήσει», πρόσθεσε αναφερόμενη στην εταιρεία στην οποία ανήκε το τρένο που εκτροχιάστηκε.

Ο Ρίγκαν σημείωσε ωστόσο ότι κατανοεί «την έλλειψη εμπιστοσύνης» πολλών κατοίκων του Ιστ Πάλεσταϊν και πρόσθεσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεσμεύεται να είναι «πολύ διαφανής».

On Thursday, an investigation continued in East Palestine, Ohio to determine how a train carrying toxic materials derailed and crashed in the area nearly two weeks ago. https://t.co/aklDrYqVSK pic.twitter.com/gg3hg2Hhka