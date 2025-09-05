Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με Κόστα και Φίκο: Επί τάπητος η κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου

Θέματα σχετικά με την ενέργεια πρόκειται να συζητήσουν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, κατά τη συνάντησή τους, αργότερα σήμερα, Παρασκευή, στην Ουκρανία.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι θα συζητήσει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία έχει λύσεις να προτείνει.

Κατά την άφιξή του σε μια άτυπη συνάντηση με υπουργούς της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, δήλωσε επίσης ότι υπάρχει υποδομή για τη μεταφορά καυσίμων από άλλες κατευθύνσεις εκτός της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Druzhba, του οποίου η υποδομή δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από ουκρανικά drones, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην προμήθεια που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Μπρατισλάβα.

Η Ουκρανία, που από τον Φεβρουάριο του 2022 αντιμετωπίζει μια πλήρη ρωσική εισβολή, έχει επανειλημμένα καλέσει άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να στερήσει από τη Μόσχα τα κεφάλαια που χρειάζεται για να διεξάγει τον πόλεμο.

Τραμπ: Η Ευρώπη πρέπει να παγώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου – Νέα επίθεση του Κρεμλίνου κατά της «συμμαχίας των προθύμων»

Στο μεταξύ, στον απόηχο της νέας συνεδρίασης για το ουκρανικό στο Παρίσι, ο Εμάνουελ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ανέρχονται σε 26 οι χώρες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία. Αναμενόμενη ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου, που κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επιδιώκοντας ειρήνη μέσω στρατιωτικής δύναμης.

Την ίδια ώρα, ο Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, «ρίχνει την ευθύνη στην Ευρώπη καθώς η ειρηνευτική προσπάθεια ατονεί», επισημαίνει το CNN, βλέποντας μάλιστα σύμπλευση Μόσχας και Ουάσιγκτον.

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τους Ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη. «Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Η Συμμαχία δεν είναι μόνο πρόθυμη, αλλά και ικανή να ανταποκριθεί, αλλά συνεχίζει και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος από το Παρίσι μεταβαίνει στο Ουζχορόντ της Ουκρανίας για να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, τόνισε ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Κρεμλίνο: Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ

Τεράστια δουλειά, πρέπει να γίνει για αναβαθμιστεί σε υψηλότερο επίπεδο η επικοινωνία της Μόσχας με το Κίεβο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και συμπλήρωσε ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον ομόλογό του Πούτιν πολύ σύντομα.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα», και, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επανέλαβε ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον πρόκειται να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς χώρες της ανατολικής Ευρώπης

Η Ουάσινγκτον προβλέπει να βάλει τέλος στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει από παλιά στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στη Ρωσία, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την ήπειρο να αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο στην άμυνά της, ανέφεραν οι Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα ευρωπαίους διπλωμάτες για την απόφαση να μπει τέλος στη χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων χωρών της ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.