Ο Ζελένσκι στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να συγχαρεί τους στρατιώτες (pics)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επισκέφθηκε στρατεύματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου την Τρίτη για να συγχαρεί τους στρατιώτες για την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε φωτογραφίες στο Διαδίκτυο στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να απονέμει μετάλλια και να φωτογραφίζεται με πεζοναύτες. «Οι υπερασπιστές μας. Πρώτη γραμμή του μετώπου. Σήμερα, είμαι εδώ για να συγχαρώ τους πολεμιστές μας την Ημέρα των Ουκρανών Πεζοναυτών», έγραψε ο ίδιος στο Telegram.

Its Ukrainian Marines day and President Zelensky arrived at the front lines and congratulated the 🇺🇦 forces#Ukraine #RussiaUkraineWar #war #Wagner #Zelenski #Zelensky #Military pic.twitter.com/zco6bbzi8r