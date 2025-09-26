Ο Ζελένσκι και ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές επιθέσεις του 2025 απέτυχαν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της χώρας δήλωσαν την Παρασκευή ότι οι ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις απέτυχαν να επιτύχουν τους στόχους τους και ότι η Μόσχα υφίσταται βαριές απώλειες στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο νυχτερινό του βιντεομήνυμα, είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις κατά την αντεπίθεση κοντά στο Ντομπροπίλια, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, Ολεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η ρωσική ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή εκστρατεία έχει ουσιαστικά αποδιοργανωθεί».

Η Ρωσία σημειώνει σταδιακές προόδους σε διάφορα σημεία της γραμμής του μετώπου, με τη μαζική χρήση αναγνωριστικών και επιθετικών drone να εμποδίζει την ταχεία προέλαση τύπου 2022.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι αυτές οι μικρές προωθήσεις έχουν υψηλό ανθρώπινο κόστος. Και οι δύο πλευρές σπάνια αναφέρονται σε απώλειες, αλλά δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι οι νεκροί και τραυματίες στην Ουκρανία ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις αναφορές των διοικητών του, δήλωσε ότι στην περιοχή γύρω από το Ντομπροπίλια, κοντά στο κέντρο ανεφοδιασμού του Ποκρόβσκ, «οι Ρώσοι ήθελαν να πετύχουν μία από τις σημαντικές τους διεισδύσεις, αλλά οι δυνάμεις μας τους εξουδετερώνουν».

Διέψευσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι οι ρωσικές δυνάμεις πετυχαίνουν τους στόχους τους στο πεδίο: «Εδώ και καιρό αναγκάζονται, χρόνο με τον χρόνο, να εφευρίσκουν νέους λόγους για τους οποίους οι προθεσμίες που ανακοίνωσαν συνεχώς αναβάλλονται».

Μικρές επιθέσεις πεζικού

Ο Σύρσκι είπε ότι η ενεργή γραμμή του μετώπου εκτείνεται πλέον σε 1.250 χλμ και ότι περίπου 712.000 Ρώσοι στρατιώτες συμμετέχουν στις μάχες στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά σχέδια για δημιουργία «νεκρής ζώνης» στα βόρεια (Σούμι, Χάρκιβ), η κατάληψη του Ποκρόβσκ και ο πλήρης έλεγχος του Ντονέτσκ απέτυχαν.

Η πλήρης κατάληψη του Ντονέτσκ αποτελεί βασικό στόχο της Ρωσίας, η οποία ελέγχει σήμερα πάνω από το 70% της περιοχής.

Ο Σύρσκι δήλωσε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, οι Ρώσοι επιτίθενται με την τακτική της «χιλιάδας πληγών» – μεγάλο αριθμό μικρών ομάδων πεζικού 4-6 ανδρών που προωθούνται χρησιμοποιώντας το έδαφος, χαράδρες και δάση, με σκοπό τη βαθιά διείσδυση στο ουκρανικό έδαφος.

Αναφερόμενος σε ρωσική προώθηση κοντά στο Ντομπροπίλια τον Αύγουστο, είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να κόψουν τον ανεφοδιασμό των Ρώσων κατά μήκος του ποταμού Καζένι Τορέτς, παγιδεύοντάς τους.

Ο αρχιστράτηγος πρόσθεσε ότι τους τελευταίους δύο μήνες, η Ουκρανία έπληξε 85 στρατιωτικούς ή στρατιωτικο-βιομηχανικούς στόχους στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων βάσεων, αποθηκών και εργοστασίων.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε ξαφνικά στάση, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχει χάσει – περίπου το 20% της συνολικής της επικράτειας.

Ωστόσο, δεν ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια για να στηρίξει αυτή την εκτίμηση και έριξε το βάρος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η Ρωσία επιμένει ότι προελαύνει και πως η Ουκρανία θα έπρεπε να διαπραγματευτεί σύντομα. Το Κίεβο έχει απορρίψει τους όρους της Μόσχας, χαρακτηρίζοντάς τους «παράδοση».