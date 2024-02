Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον Ζαλούζνι - Ποιος είναι ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντικατέστησε σήμερα (08/02) τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, με τον λιγότερο γνωστό στρατηγό Ολεκσάντρ Σίρσκι, μια μεγάλη αλλαγή που προκαλεί επίμονες φήμες.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ζαλούζνι λέγοντας ότι: «Είμαι ευγνώμων στον στρατηγό Ζαλούζνι για αυτά τα δύο χρόνια άμυνας. Εκτιμώ κάθε νίκη που πετύχαμε μαζί και χάρη σε όλους τους Ουκρανούς πολεμιστές που κουβαλούν ηρωικά αυτόν τον πόλεμο στους ώμους τους. Συζητήσαμε με ειλικρίνεια θέματα στον στρατό που απαιτούν αλλαγή. Επείγουσα αλλαγή»

Today, I made the decision to renew the leadership of the Armed Forces of Ukraine.



I am grateful to General Zaluzhnyi for two years of defense. I appreciate every victory we have achieved together, thanks to all the Ukrainian warriors who are heroically carrying this war on… pic.twitter.com/GBj9gBI0vT