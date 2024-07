Ο τυφώνας Μπέριλ σαρώνει την Καραϊβική: Τεράστιες καταστροφές - Τουλάχιστον 3 νεκροί (pics)

Ο τυφώνας Μπέριλ που σάρωσε την Καραϊβική κατευθύνεται προς την Τζαμάικα ως ισχυρή καταιγίδα κατηγορίας 4 την Τετάρτη, αφού ισοπέδωσε σπίτια και κατέστρεψε καλλιέργειες σε μικρότερα νησιά της ανατολικής Καραϊβικής, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 6 νεκρούς.

Γύρω στις 06:00 τοπική, ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 400 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον στη Τζαμάικα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, με ανέμους ταχύτητας 230 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με το CNN, πρόκειται για ένα «ανησυχητικό» σημάδι για την επερχόμενη περίοδο τυφώνων στον Ατλαντικό, η οποία προβλέπεται εξαιρετικά δραστήρια, καθώς αναμένονται τέσσερις έως επτά μεγάλοι τυφώνες, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τριών.

«Ο Μπέριλ αναμένεται να φέρει απειλητικούς ανέμους και κύματα καταιγίδας στην Τζαμάικα την Τετάρτη και στα νησιά Κέιμαν την Τετάρτη το βράδυ και την Πέμπτη», ανέφερε το NHC. Και για τις δύο περιοχές ισχύει προειδοποίηση για τυφώνα.

As #Beryl bears down on Jamaica our thoughts with all in the path of danger & picking up pieces from destruction. Stay safe ❤️



Hurricane season has never started so EARLY so STRONG



Big Oil must be held to account for worsening extreme weather disasters.

pic.twitter.com/2HmvbJ9kqc