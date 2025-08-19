Ο Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να συζητήσει τους λόγους για τους οποίους η Βουδαπέστη εμποδίζει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το τηλεφώνημα έγινε έπειτα από συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις διεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου συγκεντρώθηκαν Ευρωπαίοι ηγέτες για να εξετάσουν πιθανούς δρόμους προς τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά τις συνομιλίες αυτές, οι Ευρωπαίοι ζήτησαν από τον Τραμπ να αξιοποιήσει την επιρροή του στον Όρμπαν, ώστε να καμφθεί η αντίθεση της Ουγγαρίας στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η ουκρανική κυβέρνηση συνδέει την ένταξη στην Ένωση με ένα ευρύτερο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά έναντι των ρωσικών επιδιώξεων, σε περίπτωση που συμφωνηθεί ανακωχή για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια.

Στη συνομιλία με τον Τραμπ, η Βουδαπέστη φέρεται επίσης να εξέφρασε ενδιαφέρον για τη φιλοξενία του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ζελένσκι.

Μετά τις συζητήσεις της Δευτέρας, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι επιδιώκει μια συνάντηση κορυφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία θα ακολουθήσει τριμερής σύνοδος στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος. Ο χρόνος και ο τόπος παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες: μία με τον Πούτιν και, όπως αποκαλύπτεται τώρα, μία με τον Όρμπαν, κατόπιν μιας έκτακτης σύσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

Η ουγγρική πλευρά δεν επιβεβαίωσε την επικοινωνία, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η Βουδαπέστη βρίσκεται ανάμεσα στις πιθανές τοποθεσίες για την προγραμματιζόμενη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι εξετάζονται αρκετές επιλογές.

Ο ίδιος ο Όρμπαν, ωστόσο, με ανάρτησή του στο Facebook την Τρίτη, έδειξε ότι δεν σκοπεύει να μεταβάλει τη στάση του: «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει καμία εγγύηση ασφάλειας. Συνεπώς, η σύνδεση της ένταξης με εγγυήσεις ασφαλείας είναι περιττή και επικίνδυνη», έγραψε χαρακτηριστικά.