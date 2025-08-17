Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ, σύμφωνα με πηγές του Axios, σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την πρόθεσή του να οργανώσει τριμερή σύνοδο με τον Ρώσο και τον Ουκρανό ομόλογό του, ακόμη και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη να παραστούν στη Δευτεριάτικη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν οι πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι, o Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν, κατά την επιστροφή τους από την Αλάσκα στην Ουάσιγκτον.

Είπαν ότι ο Πούτιν είχε απαιτήσει η Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες η Ρωσία έχει προβάλλει αξιώσεις (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και να «παγώσει» τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν όλη τη Λουχάνσκ, αλλά μόνο περίπου τα τρία τέταρτα της Ντονέτσκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε την προθυμία του να σταματήσει την προέλαση στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ, ανέφερε μία από τις πηγές που είχαν ενημερωθεί για την επικοινωνία.

Στην πραγματικότητα, η Ρωσία δεν έχει σημειώσει πρόοδο σε αυτές τις περιοχές εδώ και καιρό.

Ουκρανική πηγή είπε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η πρόταση αυτή προβλέπει να περάσει σημαντικά μεγαλύτερο μέρος εδαφών από την Ουκρανία στη Ρωσία παρά το αντίστροφο — κάτι που η Μόσχα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι λογικό, αφού έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά που η Ουκρανία σχεδόν σίγουρα θα απορρίψει.

WSJ: Ο Πούτιν αποδέχθηκε δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, θεωρώντας την αναγκαία για τη βιωσιμότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά τη διάθεση των ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, σημειώνοντας μια σαφή στροφή στη στάση του για τον ρόλο της Ουάσινγκτον στον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με αυτούς, μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ ενημέρωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν προτίθεται να σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στα ανατολικά της χώρας σε αντάλλαγμα για το «πάγωμα» του μετώπου σε άλλες περιοχές.

Τέσσερις αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ μετέφερε πως ο Πούτιν συμφώνησε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Προ της Συνόδου Κορυφής, η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα φαινόταν διατεθειμένη για προσωρινή κατάπαυση πυρός και συμμετοχή σε δεύτερο γύρο συνομιλιών για μακροπρόθεσμη ειρήνη. Ωστόσο, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Air Force One κατά την επιστροφή του, ο Τραμπ μετέφερε ότι ο Πούτιν σκοπεύει να συνεχίσει τις μάχες.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων για ανάληψη ρόλου εγγυητή, η επιμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα των αμερικανικών εγγυήσεων μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η στάση του Τραμπ δείχνει πλέον μεγαλύτερη προθυμία να στηρίξει την Ουκρανία, προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκά καθοδηγούμενης δύναμης χωρίς μόνιμη αμερικανική παρουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε πιθανές διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας και οικονομική και στρατιωτική στήριξη των ουκρανικών δυνάμεων από έναν δυτικό συνασπισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ΗΠΑ.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τόνισαν ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, χαιρετίζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να τις παράσχουν.