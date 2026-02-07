Ο Τραμπ συγκάλεσε Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Τι θα συζητηθεί
Ο Τραμπ συγκάλεσε Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα - Τι θα συζητηθεί

07/02/2026 • 08:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον σχεδιάζει ο Λευικός Οίκος, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.

