Ο Τραμπ πρότεινε για υπουργό Υγείας τον αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο και αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως Υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών (HHS). Για πάρα πολύ καιρό, οι Αμερικανοί έχουν συντριβεί από το βιομηχανικό σύμπλεγμα τροφίμων και τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε εξαπάτηση και παραπληροφόρηση όταν πρόκειται για τη Δημόσια Υγεία. Η Ασφάλεια και η Υγεία όλων των Αμερικανών είναι ο πιο σημαντικός ρόλος οποιασδήποτε κυβέρνησης», γράφει, μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Και σημειώνει: «Ο κ. Κένεντι θα επαναφέρει αυτούς τους οργανισμούς στις παραδόσεις της επιστημονικής έρευνας των χρυσών προτύπων και των φάρων της διαφάνειας, για να τερματίσει την επιδημία των χρόνιων ασθενειών και να κάνει την Αμερική Μεγάλη και Υγιή ξανά!».

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…