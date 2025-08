Λίγο μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που διπλασιάζει τους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και ανοίγει τον δρόμο για παρόμοιες κυρώσεις σε άλλες χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε πρόωρα στην προθεσμία που είχε θέσει στον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός ή επιβολή κυρώσεων, η οποία έληγε την Παρασκευή και για πρώτη φορά, λαμβάνει μέτρα προκειμένου να τιμωρήσει τη Ρωσία επειδή αρνείται να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή επιπλέον δασμού 25% στην Ινδία, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων σε βάρος του σημαντικού εμπορικού εταίρου των ΗΠΑ στο 50%.

«Διαπιστώνω ότι η ινδική κυβέρνηση εισάγει άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε εκτελεστικό διάταγμα.

«Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ινδικά προϊόντα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπόκεινται σε επιπλέον αναλογικό δασμό 25%», αναφέρεται στο διάταγμα.

Αναλυτικά, στην εξήγησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «έχω λάβει πρόσθετες πληροφορίες από διάφορους ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία».

«Αφού εξέτασα αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, διαπιστώνω ότι η εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται στην Εκτελεστική Διαταγή 14066, συνεχίζεται και οι ενέργειες και οι πολιτικές της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθούν να ποτελούν ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών», σημειώνει.

«Για την αντιμετώπιση της εθνικής έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται στην Εκτελεστική Διαταγή 14066, κρίνω ότι είναι απαραίτητο και σκόπιμο να επιβληθεί πρόσθετος δασμός κατ' αξίαν στις εισαγωγές προϊόντων από την Ινδία, η οποία εισάγει άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία», προσθέτει

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 21 ημέρες.

Μετά την εντολή του Τραμπ την Τετάρτη, ο Λευκός Οίκος δήλωσε: «Ο υπουργός Εμπορίου, σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, θα καθορίσει εάν άλλες χώρες εισάγουν άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα προτείνει περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο, όπως απαιτείται».

Από την άλλη, το Νέο Δελχί δήλωσε ότι δεν θα διακόψει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου και κατηγόρησε τις δυτικές χώρες για υποκρισία όσον αφορά τις δικές τους οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των δύο ανδρών, δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ήταν «χρήσιμες και εποικοδομητικές».

«Λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, συζητήθηκαν η ουκρανική κρίση, και οι προοπτικές για την πιθανή ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. «O Ρώσος πρόεδρος έχει πλήρη ενημέρωση για το ουκρανικό ζήτημα» σημείωσε ο Ουσάκοφ.

Σημειώνεται ότι, o Γουίτκοφ μετέβη στη ρωσική πρωτεύουσα σε μια αποστολή της τελευταίας στιγμής με στόχο την επίτευξη προόδου στον πόλεμο που διαρκεί πλέον τριάμισι χρόνια. Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σύντομο πλάνο από τη συνάντηση των δύο ανδρών, κατά την οποία αντάλλαξαν χειραψία.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ πολύ επιτυχημένες, επιμένοντας ότι «ο διάλογος θα επικρατήσει».

Participated in an important meeting between President Putin and President Trump’s special envoy @SteveWitkoff.



Constructive US-Russia 🇷🇺🇺🇸 dialogue continues and is critical for global security and peace.