Με το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο να βρίσκεται πλέον στην Καραϊβική, ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για την άσκηση πίεσης στη Βενεζουέλα και για την προετοιμασία ενδεχόμενης ευρύτερης στρατιωτικής εκστρατείας, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Τραμπ έχει εγκρίνει σχέδια της CIA για μυστικές ενέργειες εντός της Βενεζουέλας, επιχειρήσεις που ενδέχεται να αποσκοπούν στην προετοιμασία «πεδίου μάχης» για περαιτέρω δράση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, έχει δώσει άδεια για νέο γύρο παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, οι οποίες σε κάποια φάση οδήγησαν σε πρόταση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί μετά την καθυστέρηση δύο ετών, πρόταση που ο Λευκός Οίκος απέρριψε.

Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνουν οι μυστικές επιχειρήσεις ούτε πότε μπορεί να πραγματοποιηθούν. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει την ανάπτυξη μάχιμων δυνάμεων στο έδαφος της Βενεζουέλας, οπότε η επόμενη φάση της κλιμάκωσης της πίεσης στην κυβέρνηση Μαδούρο θα μπορούσε να είναι δολιοφθορές, κυβερνοεπιχειρήσεις ή ψυχολογικές / πληροφοριακές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει απόφαση για την ευρύτερη πορεία δράσης στη Βενεζουέλα ούτε έχει διατυπώσει δημόσια τον τελικό του στόχο, πέραν της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών από την περιοχή.

Επιτελικά και στρατιωτικά στελέχη της CIA έχουν προετοιμάσει πολλαπλές επιλογές για διαφορετικά σενάρια.

Ειδικότερα, έχουν καταρτίσει λίστες πιθανών σημείων διακίνησεη ναρκωτικών προς στοχοποίηση. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει επίσης επιθέσεις σε στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται κοντά στον Μαδούρο.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε δύο συσκέψεις στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσει τη Βενεζουέλα και να εξετάσει επιλογές με τους ανώτερους συμβούλους του.

Οποιαδήποτε μυστική ενέργεια της CIA πιθανότατα θα προηγείτο στρατιωτικών πληγμάτων.

Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ έχει ζητήσει από τη CIA να προετοιμάσει πολλαπλές μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας, έχει επίσης ανοίξει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τον Μαδούρο, μετά τη σύντομη διακοπή τέτοιων επαφών τον περασμένο μήνα, ανέφεραν άτομα ενημερωμένα για τη διαδικασία.

Σε αυτές τις άτυπες συνομιλίες, Μαδούρο έχει δώσει σήμα ότι είναι πρόθυμος να προσφέρει πρόσβαση στον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας του σε αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες.