Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ιδρύει κόμμα - παρακλάδι του ΑΚΡ στη Γερμανία, με στόχο την συμμετοχή στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και ήδη σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD o πολιτικός κόσμος της χώρας αντιδρά.

Όπως αναφέρει η BILD, το κόμμα θα ονομάζεται DAVA («Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση») και είναι ήδη γνωστοί οι τέσσερις κορυφαίοι υποψήφιοί του:

Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος την οποία επικαλείται η γερμανική εφημερίδα, το DAVA απαιτεί τα άτομα με ξένη καταγωγή να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι πολύ συχνά, «όταν αναζητούν διαμερίσματα ή εργασία, αλλά και σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, όπως η επικοινωνία με τις αρχές, αισθάνονται ότι δεν γίνονται δεκτοί ως πλήρη μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας». Το κόμμα θέτει επίσης ως στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας ζητώντας επιπλέον κοινωνικά επιδόματα και ζητά «μια ρεαλιστική και χωρίς ιδεολογία πολιτική για τους πρόσφυγες».

Πρώτος αντέδρασε ο τουρκικής καταγωγής και σταθερός επικριτής του Ταγίπ Ερντογάν, ομοσπονδιακός υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ (Πράσινοι), σχολιάζοντας στην πλατφόρμα «Χ»: «Ένα παρακλάδι του Ερντογάν, το οποίο θα είναι υποψήφιο στις εκλογές εδώ είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε».

Wo wir uns einig sind: Ein Erdoğan-Ableger, der hier zu Wahlen antritt, ist das Letzte, was wir brauchen. Was mich jedoch wundert, dass gerade auch christdemokratische Regierungen DITIB & Co. immer wieder hofiert haben. Ich hoffe mit dieser Naivität ist jetzt endlich mal Schluss. https://t.co/4UPCuXeAZT