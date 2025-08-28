Ο στρατός του Νίγηρα σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Μπόκο Χαράμ στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ

Ο στρατός του Νίγηρα δήλωσε την Πέμπτη ότι σκότωσε έναν ηγέτη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, όπου η χώρα συνορεύει με τη Νιγηρία, το Τσαντ και το Καμερούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το France24 και το AFP, ο Μπακούρα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης «χειρουργικής ακρίβειας» σε νησί της περιοχής Ντίφα, στη νοτιοανατολική πλευρά του Νίγηρα, την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε μια ανακοίνωση.

Ο Μπακούρα ηγείτο μιας αποσχιστικής ομάδας που ήταν πιστή στον πρώην ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, Αμπουμπακάρ Σέκαου, αρνούμενος να ενταχθεί στην αντίπαλη παράταξη Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP), μετακινώντας τους τρομοκράτες του στα νησιά της νιγηριανής πλευράς της λίμνης.

Η εξέγερση της Μπόκο Χαράμ κατά της κυβέρνησης με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού χαλιφάτου στη βορειοανατολική Νιγηρία ξεκίνησε το 2009 και μέχρι σήμερα έχει αφήσει πίσω της περίπου 40.000 νεκρούς και έχει αναγκάσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η αιματηρή σύγκρουση έχει επίσης ξεπεράσει τα σύνορα της Νιγηρίας, με τον Νίγηρα να υφίσταται τις πρώτες επιθέσεις της οργάνωσης στο Μπόσο, στις όχθες της λίμνης, το 2015.

Ο στρατός του Νίγηρα ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι ο Μπακούρα αποτέλεσε στόχο μαχητικού αεροσκάφους νωρίς στις 15 Αυγούστου, χαρακτηρίζοντάς τον «φοβερό ηγέτη» της οργάνωσης.

«Νωρίς το πρωί της 15ης Αυγούστου, ένα μαχητικό αεροσκάφος της αεροπορίας εξαπέλυσε τρεις στοχευμένες και διαδοχικές επιθέσεις στις θέσεις που χρησιμοποιούσε ο Μπακούρα στη Σιλάουα», προστίθεται.

Ο Μπακούρα, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιμπραχίμ Μαχαμαντού, φέρεται ότι ήταν περίπου 40 ετών και καταγόταν από τη Νιγηρία, ανέφερε ο στρατός του Νίγηρα.

Εντάχθηκε στη Μπόκο Χαράμ πριν από περισσότερα από 13 χρόνια και ανέλαβε την ηγεσία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του Σέκαου κατά τη διάρκεια εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ τζιχαντιστών τον Μάιο του 2021.