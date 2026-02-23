Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν από τη μεγαλύτερη βάση τους στη βορειοανατολική Συρία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τρεις συριακές στρατιωτικές και ασφαλείας πηγές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποχώρησης, καθώς η κυβέρνηση της Δαμασκού, σύμμαχος των ΗΠΑ, εδραιώνει τον έλεγχό της.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες φορτηγά, μερικά από τα οποία μετέφεραν θωρακισμένα οχήματα, αναχώρησαν από τη βάση στο Qasrak της επαρχίας Αλ-Χασάκα το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με μάρτυρες. Πλάνα του Reuters έδειξαν αργότερα τα φορτηγά να κινούνται κατά μήκος μιας εθνικής οδού στα περίχωρα της πόλης Καμισλί.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της αποστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πλήρης αποχώρηση από το Καμισλί θα αφήσει την αμερικανική συμμαχία με μια βάση στο Rmelan, επίσης γνωστό ως Kharab al-Jir, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Το Καμισλί υπήρξε ο κύριος κόμβος της παγκόσμιας συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, όπου αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σε συνεργασία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων, ενάντια στην τζιχαντιστική ομάδα.

Ούτε το συριακό υπουργείο Άμυνας ούτε οι SDF απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Η αποχώρηση του στρατού αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες

Μία από τις συριακές πηγές, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αποχώρηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα, αλλά ότι παραμένει ασαφές εάν η αποχώρηση από τη βάση θα είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Η δεύτερη συριακή πηγή, που επίσης ενημερώθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Από τη στιγμή που οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα ανέλαβαν τον έλεγχο εκτεταμένων περιοχών της βορειοανατολικής Συρίας από τις SDF τον περασμένο μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη βάση τους στο al-Shaddadi της επαρχίας Αλ-Χασάκα και από το φρούριο στο al-Tanf, που βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται τα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ και την Ιορδανία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ότι ορισμένα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούσαν από τη Συρία στο πλαίσιο μιας «σκόπιμης και βασισμένης στις συνθήκες μετάβασης».

Ο αξιωματούχος είπε ότι η αμερικανική παρουσία σε μεγάλη κλίμακα δεν ήταν πλέον απαραίτητη, δεδομένης της «προθυμίας της συριακής κυβέρνησης να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής εντός των συνόρων της».

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν το σύνολο των περίπου 1.000 στρατιωτών τους από τη Συρία.

Η Συρία προσχώρησε πέρυσι στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Η μαχητική ομάδα, που κάποτε έλεγχε το ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις το Σάββατο, στις οποίες σκοτώθηκαν ένας στρατιώτης και ένας πολίτης.