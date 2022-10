Ο στρατιωτικός νόμος θα μπορούσε να επεκταθεί οπουδήποτε στη Ρωσία

Ο στρατιωτικός νόμος που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για τα κατεχόμενα στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί οπουδήποτε στη Ρωσία «αν χρειαστεί», όπως προβλέπεται από συγκεκριμένο άρθρο του.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3, το οποίο δημοσιεύει ο Guardian, αναφέρεται ότι οι ρωσικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν μέτρα στρατιωτικού νόμου, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, κατασχέσεις περιουσίας και απαγόρευση κυκλοφορίας οπουδήποτε στη Ρωσία, «αν χρειαστεί».

Έτσι, ενώ ο στρατιωτικός νόμος εισήχθη σε «προσαρτημένα» εδάφη, η εφαρμογή του θα μπορούσε να επεκταθεί οπουδήποτε, φτάνοντας ακόμη και στη Μόσχα.

Προειδοποίηση για ουκρανική επίθεση

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λίγο αφότου Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για επικείμενη ουκρανική επίθεση στη Χερσώνα.

«Εργαζόμαστε για την επίλυση περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας καθηκόντων για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τη Ρωσία και για το μέλλον του λαού μας», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας του.

Καταδίκασε το Κίεβο

Την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις κατεχόμενες περιοχές Χερσώνα, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, καταδίκασε με ανακοίνωσή του το Κίεβο, κάνοντας λόγο για «ψευδο-νομιμοποίηση της λεηλασίας της περιουσίας των Ουκρανών».

«Η εφαρμογή του "στρατιωτικού νόμου" σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ψευδο-νομιμοποίηση της λεηλασίας της περιουσίας των Ουκρανών στο πλαίσιο ακόμη μίας "ανασύνταξης"», έγραψε στο Twitter ο Ποντόλιακ.

«Αυτό δεν αλλάζει τίποτα για την Ουκρανία: συνεχίζουμε τη μάχη για την απελευθέρωση και για το τέλος της κατοχής των εδαφών μας», έγραψε ο ίδιος.

"Martial law" implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another "regrouping". This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation and deoccupation of our territories.