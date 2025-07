Ο Ρούμπιο ζητά από τη Συρία να αποτρέψει την άφιξη «βίαιων τζιχαντιστών» στα νότια

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε σήμερα από τη συριακή κυβέρνηση να αποτρέψει την άφιξη «βίαιων τζιχαντιστών» στη νότια Συρία, όπου την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν πολύνεκρες εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει μεταξύ άλλων πως «εάν οι αρχές στη Δαμασκό επιθυμούν να συντηρήσουν οποιαδήποτε πιθανότητα επίτευξης μιας ενιαίας, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής Συρίας, απαλλαγμένης από το Ισλαμικό Κράτος και τον ιρανικό έλεγχο, πρέπει να συμβάλουν στον τερματισμό αυτής της καταστροφής, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις ασφαλείας τους προκειμένου να μην επιτρέψουν στο ΙΚ και σε άλλους βίαιους τζιχαντιστές να εισέλθουν στην περιοχή και να διαπράξουν σφαγές».

The U.S. has remained heavily involved over the last three days with Israel, Jordan and authorities in Damascus on the horrifying & dangerous developments in southern Syria.



The rape and slaughter of innocent people which has and is still occuring must end.



If authorities in…