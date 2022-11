Ο Ρίσι Σούνακ δηλώνει τώρα ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο COP27

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θα παρευρεθεί, τελικά, στη σύνοδο COP27 στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα, αντιστρέφοντας την απόφαση, που δέχθηκε μεγάλη κριτική, να μην συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο για το Κλίμα προκειμένου να ασχοληθεί με τα πιεστικά οικονομικά θέματα στο εσωτερικό της χώρας του.

«Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη ευημερία χωρίς δράση για την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια χωρίς επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές», έγραψε ο Σούνακ στο Twitter.

There is no long-term prosperity without action on climate change.



There is no energy security without investing in renewables.



That is why I will attend @COP27P next week: to deliver on Glasgow's legacy of building a secure and sustainable future.