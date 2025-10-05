Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ιρακλί Κομπαχίντζε, δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαδηλωτές που επιχείρησαν να εισέλθουν στο προεδρικό μέγαρο το προηγούμενο βράδυ είχαν προσπαθήσει να ανατρέψουν την κυβέρνηση και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρέμβαση στα εσωτερικά της Γεωργίας.

Η γεωργιανή αστυνομία αντιμετώπισε τους διαδηλωτές με σπρέι πιπεριού και αντλίες νερού για να τους απομακρύνει από το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Τιφλίδα το Σάββατο, και συνέλαβε πέντε ακτιβιστές, ενώ η αντιπολίτευση διοργάνωσε μεγάλη διαδήλωση την ημέρα των δημοτικών εκλογών.

Την Κυριακή, η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε πως ανακάλυψε μεγάλο απόθεμα όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και ενός αναφλεκτήρα σε δάσος έξω από την Τιφλίδα, τα οποία, όπως είπε, προορίζονταν για «ανατρεπτικές ενέργειες» στη διαδήλωση του Σαββάτου.

Είπε ότι ένας Γεωργιανός πολίτης, που ταυτοποιήθηκε μόνο με τα αρχικά του, είχε αγοράσει τα όπλα κατόπιν εντολής άλλου Γεωργιανού που μάχεται στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλέστηκε το πρακτορείο Interpress.

Κατηγορίες για παρέμβαση της ΕΕ

Ο Κομπαχίντζε δήλωσε ότι έως 7.000 άτομα παρακολούθησαν την κινητοποίηση του Σαββάτου, αλλά η «απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης» απέτυχε παρότι, όπως είπε, υποστηρίχθηκε από τις Βρυξέλλες.

Κατηγόρησε τον πρέσβη της ΕΕ στη Γεωργία, Παυέλ Χερτσίνσκι, ότι παρενέβη στην πορεία των γεγονότων στη Γεωργία και τον κάλεσε να καταδικάσει τις διαδηλώσεις.

«Ξέρετε ότι συγκεκριμένα άτομα από το εξωτερικό έχουν εκφράσει άμεση υποστήριξη γι' όλα αυτά, για την απόπειρα ανατροπής της συνταγματικής τάξης», ανέφερε, σύμφωνα με το Interpress, ο Κομπαχίντζε.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία φέρει ειδική ευθύνη. Πρέπει να εμφανιστεί, να αποστασιοποιηθεί και να καταδικάσει αυστηρά ό,τι συμβαίνει στους δρόμους της Τιφλίδας.»

Σε δήλωση την Κυριακή, η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλλας και η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κοπς είπαν πως η Ένωση «απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει την παραπληροφόρηση για τον ρόλο της ΕΕ στη Γεωργία και καταδικάζει τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του πρέσβη της ΕΕ στη Γεωργία.»

Η δήλωση ανέφερε ότι η εκλογή διεξήχθη «εν μέσω περιόδου εκτενούς καταστολής της αντίδρασης» και ζήτησε από τις αρχές και την κοινωνία των πολιτών να αποφύγουν τη βία.