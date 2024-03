Ο πρώην βοηθός του Ναβάλνι δέχθηκε επίθεση με σφυρί έξω από το σπίτι του

Ο Λεονίντ Βολκόφ, βοηθός του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δέχθηκε επίθεση με σφυρί στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, την Τρίτη, δήλωσε η πρώην εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις.

«Ο Βολκόφ μόλις δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε ένα τζάμι αυτοκινήτου και του έριξε δακρυγόνο στα μάτια και μετά ο δράστης άρχισε να χτυπά τον Λεονίντ με ένα σφυρί», έγραψε η Γιάρμις στο Χ.

Leonid Volkov @leonidvolkov has just been attacked outside his house. Someone broke a car window and sprayed tear gas in his eyes, after which the attacker started hitting Leonid with a hammer. Leonid is now at home, police and ambulance are on their way to him