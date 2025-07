Ανασχηματισμός στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη Δευτέρα από την πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν ανασχηματισμό, καθώς οι προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία παραμένουν δυσοίωνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η υποψηφιότητα της Σβιριντένκο από τον Ζελένσκι, η οποία απαιτεί έγκριση από το κοινοβούλιο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου — που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του — έχουν βαλτώσει, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει να αναζωογονήσει την ταλαιπωρημένη οικονομία της και να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία.

«Συζητήσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του οικονομικού δυναμικού της Ουκρανίας, την επέκταση των προγραμμάτων στήριξης των Ουκρανών πολιτών και την κλιμάκωση της εγχώριας παραγωγής όπλων», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement… pic.twitter.com/AIipRnpA1f