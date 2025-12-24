Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ απειλεί να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους από φυλακή υψίστης ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, απέρριψε την Τρίτη, τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων στη γιγάντια φυλακή υψίστης ασφαλείας της χώρας, όπου έχουν φυλακιστεί Βενεζουελανοί μετανάστες που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ.

Απείλησε επίσης να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων αρχηγών συμμοριών.

Οι συνθήκες κράτησης στην Cecot (κέντρο εγκλεισμού υπόπτων για τρομοκρατία) βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αφότου το αμερικανικό δίκτυο CBS ανέβαλε το σαββατοκύριακο την προβολή ενός ρεπορτάζ για τις συνέπειες από τις βάναυσες απελάσεις που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ προς αυτή τη φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Απαντώντας στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον που είχε χαρακτηρίσει τη φυλακή «βάρβαρη», ο πρόεδρος Μπουκέλε ανέφερε στο Χ ότι «εάν είστε πεπεισμένοι ότι στην Cecot διαπράττονται βασανιστήρια, το Σαλβαδόρ είναι έτοιμο να συνεργαστεί πλήρως».

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε το σύνολο του πληθυσμού των φυλακισμένων (συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχηγών συμμοριών και όλων όσοι χαρακτηρίζονται «πολιτικοί κρατούμενοι») προς όποια χώρα είναι διατεθειμένη να τους υποδεχθεί. Η μοναδική προϋπόθεση είναι απλή: πρέπει να είναι όλοι», προειδοποίησε.

«Αυτό θα βοηθήσει πολύ τους δημοσιογράφους και τις αγαπημένες σας ΜΚΟ, που θα έχουν έτσι χιλιάδες πρώην κρατούμενους διαθέσιμους για συνεντεύξεις, κάτι που θα διευκολύνει πολύ να βρεθούν επιπλέον φωνές επικριτικές προς την κυβέρνηση του Σαλβαδόρ (ή που θα είναι διατεθειμένες να επιβεβαιώσουν τα ήδη αναμενόμενα συμπεράσματα)», ανέφερε ο πρόεδρος με μια δόση ειρωνείας.

Στο μεταξύ, συνέχισε, «θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα χιλιάδων Σαλβαδοριανών που συνεχίζουν να ζουν ελεύθεροι από την τυραννία συμμοριών».

Η Cecot άνοιξε τον Ιανουάριο του 2023 υπό τον πρόεδρο Μπουκέλε που περηφανεύεται ότι κήρυξε «πόλεμο» στις συμμορίες, τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί υπεύθυνες για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους τα 30 τελευταία χρόνια.

Βενεζουελανοί μετανάστες, που εστάλησαν από τις ΗΠΑ σε αυτή τη φυλακή υψίστης ασφαλείας, υπέστησαν «βασανιστήρια», σεξουαλική βία και άλλες κακοποιήσεις στη διάρκεια της κράτησής τους, κατήγγειλαν τον περασμένο μήνα μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch (HRW, Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) και η Cristosal – μια ΜΚΟ από την κεντρική Αμερική - σε μια έκθεση με τίτλο «Φθάσατε στην κόλαση».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι κρατούμενοι αυτοί βρίσκονται στην απομόνωση και υπόκεινται σε στέρηση τροφής και βασικών συνθηκών υγιεινής καθώς και σε καθημερινούς ξυλοδαρμούς.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα αυτό από το 2019, είναι δημοφιλής χάρη στη μάχη του κατά των συμμοριών, στο πλαίσιο της οποίας έχει επιβάλει ένα καθεστώς «εξαίρεσης» που επιτρέπει από το 2022 συλλήψεις χωρίς ένταλμα.