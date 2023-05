O Πριγκόζιν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε το Μπαχμούτ, «η μάχη συνεχίζεται», λένε οι Ουκρανοί (vid)

Ο επικεφαλής των Ρώσων μισθοφόρων Γιεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε το Σάββατο πως οι μαχητές της Wagner ολοκλήρωσαν την κατάληψη του Μπαχμούτ, αλλά οι Ουκρανοί αντικρούουν τον ισχυρισμό και επιμένουν πως οι μάχες συνεχίζονται.

Ο Πριγκόζιν προέβη στον συγκεκριμένο ισχυρισμό σε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται με στολή παραλλαγής μπροστά από στρατιώτες που κρατούν ρωσικές σημαίες και σημαίες της Wagner.

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, το Μπαχμούτ κατελήφθη ολοκληρωτικά. Πήραμε ολόκληρη την πόλη, από σπίτι σε σπίτι».

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Σέρχι Τσερεβάτι δήλωσε στο Reuters πως «δεν είναι αλήθεια. Οι μονάδες μας μάχονται στο Μπαχμούτ».

Επίσης, με ανάρτησή της στο Telegram, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, τόνισε πως η κατάσταση στο Μπαχμούτ είναι κρίσιμη, με τα ουκρανικά στρατεύματα να διατηρούν άμυνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

«Σφοδρές μάχες στο Μπαχμούτ. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Μέχρι στιγμής, οι υπερασπιστές μας ελέγχουν κάποιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή», έγραψε.

Το Μπαχμούτ βρίσκεται στο επίκεντρο της πιο μακράς και αιματηρής μάχης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται εδώ και 15 μήνες.

Μακρινές εκρήξεις ακούγονται στο βίντεο με τον Πριγκόζιν, ο οποίος δήλωσε πως οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ από τις 25 Μαΐου για ξεκούραση και ανεφοδιασμό και θα αντικατασταθούν από μονάδες του ρωσικού τακτικού στρατού.

O Πριγκόζιν χλεύασε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής των G7 στην Ιαπωνία. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών των παγκόσμιων ηγετών.

Απευθυνόμενος στον Ζελένσκι ο Πριγκόζιν είπε πως «σήμερα όταν δεις τον Μπάιντεν, φίλησέ τον στο κεφάλι του και πες του χαιρετίσματα από μένα».

Ο Πριγκόζιν επανέλαβε τα παράπονα που έχει διατυπώσει συχνά στο παρελθόν ότι οι δυνάμεις του υπέστησαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες από ότι ήταν απαραίτητο λόγω της ανεπαρκούς υποστήριξης και των ανεπαρκών προμηθειών πυρομαχικών από τον στρατό.

Στις αρχές του μήνα είχε απειλήσει να αποσύρει τα στρατεύματά του, δημοσιεύοντας ένα οργισμένο παραλήρημα κατά του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ενώ στεκόταν σε ένα πεδίο με πτώματα ανδρών της Wagner.

«Εξαιτίας της ρωσικής γραφειοκρατίας και των "ιδιοτροπιών" του Σοϊγκού και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γερασίμοφ, πενταπλάσιοι άνδρες σκοτώθηκαν απ' ότι θα έπρεπε», υποστήριξε στο νέο του βίντεο.

Ο ισχυρισμός Πριγκόζιν για κατάληψη του Μπαχμούτ ήρθε έπειτα από σφοδρές μάχες γύρω από την πόλη την περασμένη εβδομάδα, κατά τις οποίες οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι απώθησαν μέρος των ρωσικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι «πολύ πιθανό» η Ρωσία να έχει αναπτύξει έως και αρκετά τάγματα για να ενισχύσει τον τομέα του Μπαχμούτ, μετά από τα ουκρανικά κέρδη στα περίχωρα της πόλης. «Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη δέσμευση από τη ρωσική διοίκηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η ηγεσία της Ρωσίας πιθανότατα συνεχίζει να βλέπει την κατάληψη του Μπαχμούτ ως τον βασικό άμεσο πολεμικό στόχο που θα της επέτρεπε να ισχυριστεί κάποιο βαθμό επιτυχίας στη σύγκρουση», επισημαίνεται σε ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twiiter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PpkFJHAKP8



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aszpdcuUbs