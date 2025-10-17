Ανάλυση CNN

Το timing είναι τα πάντα στη διπλωματία, και το Κρεμλίνο φαίνεται να χρονομέτρησε στην εντέλεια την τελευταία, εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Λευκό Οίκο - την όγδοη μέσα στους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με το CNN.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο έτοιμο να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη στην Ουάσιγκτον και να σταθμίζει δημόσια τους κινδύνους που συνεπάγεται η παροχή πυραύλων κρουζ Tomahawk μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο, Ρώσοι αξιωματούχοι περιέγραψαν την επικοινωνία που οι ίδιοι προκάλεσαν ως «θετική και παραγωγική», διεξαχθείσα «σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης».

Οι Tomahawk, με εμβέλεια ικανή να πλήξει μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα είχαν ουσιαστική επίδραση στο πεδίο των μαχών, φέρεται να τόνισε ο Πούτιν στη συνομιλία με τον Τραμπ. Θα έπλητταν απλώς τις αμερικανορωσικές σχέσεις, πρόσθεσε – σχέσεις που γνωρίζει πόσο εκτιμά ο Τραμπ.

Οικονομικές συμφωνίες τέθηκαν ξανά στο τραπέζι και - το σημαντικότερο - υπήρξε συμφωνία για δεύτερη δια ζώσης συνάντηση κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε και πάλι να συζητηθεί, αν όχι να επιτευχθεί.

Αυτό αναπόφευκτα θα προκαλέσει συγκρίσεις με την αποτυχημένη σύνοδο της Αλάσκας, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν ο Τραμπ επιφύλαξε στον Πούτιν υποδοχή με τιμές, χωρίς ωστόσο να αποσπάσει απτά αποτελέσματα στην προσπάθειά του για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Τώρα όμως, ενθαρρυμένος από την επιτυχία του στη μεσολάβηση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι η επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, παρά τις αντιξοότητες, θα μπορούσε να βοηθήσει και στη λήξη του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Το πώς παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη διάθεσης για συμβιβασμό. Παρά τις αυξανόμενες απώλειες στο πεδίο και τις ολοένα συχνότερες ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής – που προκαλούν ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα – η Ρωσία εξακολουθεί να αποκλείει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτού επιτύχει τους μαξιμαλιστικούς στόχους της.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον έλεγχο εκτεταμένων περιοχών ουκρανικού εδάφους που έχουν ήδη προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί, καθώς και την επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και εξωτερικών περιορισμών σε ένα μεταπολεμικό ουκρανικό κράτος, που θα υπέτασσε ουσιαστικά το Κίεβο στη βούληση της Μόσχας.

Τίποτα στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Πούτιν δεν έδειξε ότι κάτι από αυτά έχει αλλάξει.