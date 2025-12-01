Ο Πούτιν χορηγεί σε Κινέζους πολίτες πρόσβαση χωρίς βίζα στη Ρωσία για έως και 30 ημέρες

Διάταγμα που χορηγεί πρόσβαση χωρίς βίζα στη Ρωσία για έως και 30 ημέρες σε πολλές κατηγορίες Κινέζων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων τουριστών, επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και αθλητών, υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν και ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υπέγραψαν μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν ο αρχηγός του Κρεμλίνου στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και από τότε η Μόσχα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από το Πεκίνο για να αντεπεξέλθει στις δυτικές κυρώσεις.

Το διάταγμα του Πούτιν ανέφερε ότι η απόφασή του αντανακλούσε την κίνηση του Πεκίνου να χορηγήσει πρόσβαση χωρίς βίζα στην Κίνα σε πολλές κατηγορίες Ρώσων πολιτών και ότι οι νέοι ρωσικοί κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι νέοι κανόνες δεν καλύπτουν τους Κινέζους μετανάστες, τους μακροχρόνιους φοιτητές ή τους εργαζόμενους στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα χορηγεί ταξίδια χωρίς βίζα για έως και 30 ημέρες σε κατόχους ρωσικών διαβατηρίων για ένα έτος από τις 15 Σεπτεμβρίου.