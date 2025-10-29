Μια πρόσφατη εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κογκρέσου.

Όπως αναφέρει το NBC News, η ανάλυση, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του Κογκρέσου αυτό το μήνα, έδειξε ότι οι υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί σχετικά με την Ουκρανία.

Η εκτίμηση αυτή συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αξιολογήσει τη στάση του ρωσικού καθεστώτος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε μια απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο άλλα άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Ωστόσο, ο Πούτιν θεωρείται πλέον πιο αποφασισμένος από ποτέ, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τον ανώτερο αξιωματούχο του Κογκρέσου.

Όντας αντιμέτωπος με σοβαρές απώλειες ρωσικών στρατευμάτων και οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας, ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει ουκρανικά εδάφη και να διευρύνει την επιρροή της χώρας του, προκειμένου να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Σε ένδειξη της δυσαρέσκειάς του, ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο, επέβαλε μέτρα κατά της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και παρέπεμψε το NBC News στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις κυρώσεις στη Μόσχα.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, πρόκειται για εξαιρετικά ισχυρές κυρώσεις εναντίον των δύο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες, όπως ελπίζει, θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε γραπτή δήλωση.

Η ρητορική του Τραμπ, πάντως, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, καθώς εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση και ανυπομονησία απέναντι στον Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι δεν στηρίζει με πράξεις τις θετικές δηλώσεις που γίνονται στις μεταξύ τους συνομιλίες.