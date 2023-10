O Πούτιν είχε μαζί του το βαλιτσάκι με τα πυρηνικά στην Κίνα (vid)

Την Τετάρτη προβλήθηκαν σπάνια πλάνα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από αξιωματικούς που μεταφέρουν τον λεγόμενο πυρηνικό χαρτοφύλακα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί εντολή για πυρηνικό πλήγμα.

Ο Πούτιν, μετά από συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, βιντεοσκοπήθηκε να περπατά προς μια άλλη συνάντηση περιτριγυρισμένος από την ασφάλεια και ακολουθούμενος από δύο Ρώσους αξιωματικούς του ναυτικού με στολή, ο καθένας από τους οποίους φέρει έναν χαρτοφύλακα. Η κάμερα ζουμάρει σε έναν από τους χαρτοφύλακες.

RIA’s Kremlin pool making it very clear Putin’s entourage is carrying the nuclear briefcase while he’s in Beijing for the Belt and Road Summit. Stay to the end for the briefcase close up! https://t.co/5JJ3Buh3DJ