Ο Πούτιν δεν αποκλείει συνάντηση με τον Ζελένσκι αλλά θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος δεν αποκλείει μια τέτοια συνάντηση, αλλά εκτιμά ότι κάθε επαφή σε ανώτατο επίπεδο πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να καταλήγει στην οριστικοποίηση όσων έχουν ήδη επεξεργαστεί οι ειδικοί», τόνισε ο Πεσκόφ, υπενθυμίζοντας τη σταθερή θέση της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Sky News, όπως υπογράμμισε, το Κρεμλίνο θεωρεί ότι μια πιθανή σύνοδος κορυφής δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συμβολική ανταλλαγή απόψεων, αλλά να οδηγήσει σε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες ομάδες καλούνται να εργαστούν εκ των προτέρων ώστε να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο για οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση.

Επίσης, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν είχε μια «εποικοδομητική» συνομιλία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα, ωστόσο το Κρεμλίνο δεν προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες.

«Η συνομιλία ήταν αναγκαία, έγκαιρη, ουσιαστική και πολύ εποικοδομητική», σημείωσε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως ακατάλληλο να γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες, διότι προς το συμφέρον της διευθέτησης είναι σημαντικό να γίνονται οι εργασίες με διακριτικό τρόπο».

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, ότι οι διμερείς σχέσεις συνιστούν ένα «προνομιακό στρατηγικό εταιρικό σχήμα», του οποίου οι δυνατότητες παραμένουν «μακριά από το να έχουν πλήρως αξιοποιηθεί».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ρωσική προεδρία, ο Πούτιν θα ξεκινήσει την επίσκεψή του την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κίνα αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), να έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και να παρακολουθήσει κινεζική στρατιωτική παρέλαση.

Μερτς: Σαφές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Τραμπ

Ταυτόχρονα, απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια δήλωσης που έκανε μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, φαίνεται σαφές ότι αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Μερτς σε ένα δείπνο εργασίας στο φρούριο Bregancon στη νότια Γαλλία, όπου οι δύο ηγέτες έκαναν δήλωση στον Τύπο πριν από τη συνάντησή τους.

Ο Μερτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Μακρόν θα πραγματοποιήσουν διμερείς συζητήσεις για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και η απογραφειοκρατικοποίηση της Ευρώπης.

Νωρίτερα, ο Γερμανός Καγκελάριος αναφέρθηκε και στην επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα επισημαίνοντας πως αυτό δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς», υπογράμμισε.