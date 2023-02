Τριγμοί στο Κρεμλίνο

Οι κόντρες στους κόλπους της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας είναι δύσκολο πλέον να αποσιωπηθούν, παρά τη λογοκρισία, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο δεύτερο έτος, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα υπέρ της Μόσχας.

Μικρή «γεύση» όσων συμβαίνουν παρασκηνιακά στο Κρεμλίνο παίρνουμε μετά τη δημοσιοποίηση της νέας σκληρής κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της μισθοφορικής εταιρείας Wagner και άλλοτε «πιστό» φίλο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Πριγκόζιν κατηγόρησε τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της Ρωσίας για εσχάτη προδοσία, αφού ισχυρίστηκε ότι κράτησαν πίσω τα πολυπόθητα πυρομαχικά για τον αγώνα στην Ουκρανία και αρνήθηκαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη.

Η ομάδα Wagner του Πριγκόζιν ηγείται της μάχης για την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στην ανατολική περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

«Απλώς υπάρχει άμεση αντίθεση [στις προσπάθειες εξοπλισμού των μαχητών της Wagner]. Αυτό μπορεί να εξομοιωθεί με εσχάτη προδοσία», δήλωσε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram την Τρίτη.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου και ο υπουργός Άμυνας δίνουν εντολές δεξιά και αριστερά, όχι μόνο να μην δώσουν στη Wagner πυρομαχικά, αλλά και να μην τη βοηθήσουν με αερομεταφορές», σημείωσε.

Ο Πριγκόζιν υπήρξε από τους πιο σφοδρούς επικριτές του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, επιμένοντας ότι οι δικοί του άνδρες είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τον τακτικό στρατό. Ο Ρώσος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Βαλέρι Γερασίμοφ διορίστηκε τον περασμένο μήνα για να διευθύνει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πριγκόζιν, κατηγόρησε τα στρατιωτικά επιτελεία ότι αποφασίζουν «ποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» και δήλωσε ότι οι μαχητές της Wagner «πέφτουν σαν τις μύγες» ελλείψει των απαραίτητων προμηθειών.

Ανώτεροι αξιωματούχοι απέρριψαν επίσης τα αιτήματα της Wagner να λάβουν ειδικά φτυάρια για να σκάψουν χαρακώματα, πρόσθεσε.

Ο Πριγκόζιν, μεγιστάνας της εστίασης που χρησιμοποίησε τον πλούτο του για να δημιουργήσει ιδιωτικό στρατό, έχει αναλάβει δημόσιο ρόλο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν ένα χρόνο.

Έχει προσβάλει δημοσίως τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές της Ρωσίας, έχει προσπαθήσει να μετατρέψει την επιτυχία στο πεδίο της μάχης σε πολιτική επιρροή και έχει περιγράψει λεπτομερώς και δημοσίως τη στρατολόγηση καταδίκων στις τάξεις της Wagner.

Putin likely turned to Prigozhin & Prigozhin’s reported ally, Army Gen. Sergey Surovikin, to continue efforts to gain ground and break the will of #Ukraine and its Western backers to continue the war after the conventional military had culminated & suffered disastrous setbacks.🧵 https://t.co/v8xrvVar6o