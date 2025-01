Ο πλανήτης υποδέχεται το νέο έτος: Υπερθέαμα πυροτεχνημάτων και εντυπωσιακά σόου (vid)

3,2,1...Η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2025 έχει ήδη τελειώσει για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη με τις χώρες στις ανατολικές ζώνες ώρας να έχουν γιορτάσει την Πρωτοχρονιά, και άλλες περιμένουν τον ερχομό του νέου έτους, σε ένα ανάμικτο πνεύμα ανησυχίας και χαράς να επικρατεί σε όλο τον κόσμο για το έτος που φεύγει και το έτος που έρχεται, εν μέσω παγκόσμιων πολέμων και προκλήσεων.

Χρειάζονται 26 ώρες για να γιορτάσει όλος ο πλανήτης την αλλαγή του χρόνου. Από το νησί Κιριμπάτι, που ήταν το πρώτο κράτος που γιόρτασε την έλευση του 2025 σήμερα στις 12:00 το πρωί ώρα Ελλάδας, μέχρι την Νήσο Μπέικερ, μια ακατοίκητη επικράτεια των ΗΠΑ, που θα αλλάξει χρόνο αύριο Τετάρτη στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Και ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται για τις δικές της γιορτές, οι εορτασμοί ξεκίνησαν πρώτα στο νησί Κιριμπάτι, με το Νησί Τσάταμ στην ανατολική ακτή της Νέας Ζηλανδίας να ακολουθεί 15 λεπτά αργότερα, τα Φίτζι, μετά η ενδοχώρα της Αυστραλίας.

Το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα στη Νέα Ζηλανδία και το Όκλαντ, σηματοδοτώντας την άφιξη του 2025 με τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα στον εμβληματικό Sky Tower της πόλης.

New Zealanders were amongst the first in the world to celebrate the arrival of 2025 with a fireworks display in Auckland. pic.twitter.com/gPpXLDN6Vi