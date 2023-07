O πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, πρωταγωνιστής σκανδάλου παιδοφιλίας

«Από τα βασικά πρόσωπα του βρετανικού δικτύου επί σειράν ετών ο Χιου Έντουαρντς έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς αντιμετώπιζε κρίσεις κατάθλιψης για πάνω από δύο δεκαετίες. Από την παρουσίαση των νυχτερινών ειδήσεων στο BBC μέχρι την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ο δημοσιογράφος στον οποίο στρέφονταν οι Βρετανοί όταν ξεσπούσαν κρίσεις. Τώρα, όμως, η Βρετανία βιώνει μια κρίση με αφορμή τον ίδιο, από τη στιγμή που η σύζυγός του τον κατονόμασε ως πρωταγωνιστή του ροζ σκανδάλου, στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας», σχολιάζει ο Guardian.

Οι αναφορές από την περασμένη Παρασκευή των βρετανικών ΜΜΕ για έναν παρουσιαστή του BBC που φέρεται να αγόρασε άσεμνες φωτογραφίες νεαρού ατόμου πυροδότησαν μια φρενίτιδα εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ταυτότητά του.

Η σύζυγός του είπε ότι ο Έντουαρντς «έπασχε από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας» - θέμα στο οποίο έχει συχνά αναφερθεί και ο ίδιος εδώ και πάνω από μια εικοσαετία. Η Βίκυ Φλιντ είπε ότι αποκάλυψε την ταυτότητά του πρωτίστως λόγω ανησυχίας για την ψυχική του υγεία και για την προστασία των παιδιών τους.

Ηλικίας 61 ετών, γιος καθηγητή Ουαλικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Σουάνσι και μιας δασκάλας ο Έντουαρντς γεννήθηκε στο Μπρίτζεντ και σε ηλικία τεσσάρων ετών μετακόμισε με τους γονείς του στο Llangennech. Έφυγε από το πατρικό του για να σπουδάσει Γαλλικά στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, προτού ξεκινήσει την καριέρα του στη δημοσιογραφία.

Ο Έντουαρντς ξεκίνησε την καριέρα του στον ραδιοφωνικό σταθμό Swansea Sound και μετά από ραγδαία εξέλιξη εντάχθηκε ως εκπαιδευόμενος στο δυναμικό του BBC το 1984. Έγινε κοινοβουλευτικός συντάκτης μέσα σε δύο χρόνια και για πάνω από μια δεκαετία έκανε ρεπορτάζ στο Ουέστμινστερ.

Ο Έντουαρντς εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους δημοφιλέστερους και εγκυρότερους παρουσιαστές του BBC παρουσιάζοντας τα κορυφαία ειδησεογραφικά προγράμματα του δικτύου, περιλαμβανομένου του δελτίου ειδήσεων των 18:00 από το 1999 μέχρι το 2003, που είχε την περίοδο εκείνη την υψηλότερη τηλεθέαση στη Βρετανία και εν συνεχεία το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 22:00 (News at Ten).

Huw Edwards' wife Vicky Flind named him as the BBC presenter facing allegations over payments for sexually explicit images in a statement.



She said he was "suffering from serious mental health issues" and is "receiving in-patient hospital care"



https://t.co/NneeE4ajHl pic.twitter.com/QJaGNT7KwA